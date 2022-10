A chalon, on n'utilise pas le 49.3, mais on ne peut pas dire que le débat démocratique y soit pour autant mis à l'honneur.

Le dernier conseil municipal a eu lieu le 27 juillet dernier. On ne sait pas quand aura lieu le prochain.

En attendant, le Maire a dévoilé cette semaine les mesures du plan d'économie énergétique pour Chalon. Encore une fois, ces mesures ont été annoncées sans qu'il n' y ait eu, au préalable, débat et vote en conseil municipal. Qu 'il faille réfléchir et décider des mesures d'économie d'énergie est une évidence et une urgence. Mais n' est-il pas choquant et dommageable que des mesures aussi essentielles, qui auront nécessairement un impact pour bon nombre de chalonnais-e-s, ne soient pas présentées en conseil municipal pour être débattues, amendées et votées? Aujourd'hui, le maire fait des choix, il semble décider seul au coup par coup, souvent sans anticipation et vision pour l'avenir. Et il le fait sans concertation, rappelons- nous le nouveau plan de circulation mis en place dans notre ville cet été. N'est -ce pas dénier la démocratie et faire fi des 42 autres conseillers municipaux que les citoyens chalonnais-e-s ont élu lors des dernières élections municipales ?



A Chalon aussi, le débat démocratique a bien du mal à exister...



Une citoyenne chalonnaise soucieuse