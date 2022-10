Belle affluence au Loto d'automne du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes

Avec de nombreux lots à gagner, répartis sur 18 parties, il y avait de quoi attirer bon nombre de participants au Loto d'automne du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, ce dimanche 23 octobre 2022, au Clos Bourguignon.

Et c'est justement ce qui s’est passé puisque 128 joueurs se sont affrontés (dans la bonne humeur) pour remporter électroménager, objets high-tech et produits de bouche.

Ce loto était animé par Martine Martin et Solange Dorey.

À cette occasion, Mégane Roux, Rosière 2012-2013 et vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2015, Alexia Roux, vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2007, et Lydie Richard, Rosière 2022, étaient présentes pour la plus grande joie de Yvette Michelin, la présidente du Comité, qui nous indique que les comités de quartier du Plateau et de Saint-Jean-des-Vignes préparent activement leur traditionnel repas des aînés le 12 novembre, à la Salle Marcel Sembat.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati