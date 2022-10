Petit rappel à celles et ceux qui sollicitent info-chalon.com !

Les sollicitations à venir couvrir tel ou tel événement se multiplient depuis quelques temps sans que nous puissions répondre à toutes et tous, faute de ressources humaines suffisantes et bien sûr de moyens à mobiliser, d'autant plus avec le surenchérissement du carburant. Evidemment, nous suscitons des déceptions et des reproches de ne pas couvrir tel événement au détriment de tel autre et nous en sommes conscients, rassurez-vous !

Chacun considérant que SON événement est meilleur que celui de son voisin. Et sans doute qu'il l'est...

On rappellera juste encore et toujours qu'info-chalon.com, malgré son nom, ne bénéficie d'aucun soutien de la ville de Chalon sur Saône, pas un centime d'euro n'a été perçu depuis plusieurs années. Et malgré cela, nous continuons à couvrir l'actualité municipale et associative grâce à nos partenaires toujours plus nombreux (et sans lesquels nous ne pourrions assurer notre mission) mais surtout grâce à notre sueur et notre énergie.

Parfois, la démobilisation nous gagne et souvent on se dit que l'argent investi (eh oui les correspondants de presse sont indemnisés) pourrait être profitable ailleurs sur d'autres postes budgétaires et puis la nécessité de relayer toujours plus l'actualité de notre bassin de vie reprend le dessus.

Bien évidemment qu'on ne peut être partout ; Bien évidemment que nos choix d'articles peuvent être sujets à discussion ; Bien évidemment que notre présence se réduit parfois à la portion congrue faute de temps à consacrer ; Bien évidemment qu'on donne parfois (souvent) l'impression de courir parce que derrière VOTRE événement, un autre nous attend ; Bien évidemment, que parfois des "coquilles" peuvent se glisser ; Bien évidemment que le délai de traitement peut parfois apparaître trop long mais là encore on rappellera qu'info-chalon.com bénéficie d'aucune aide à la presse comme nos confrères du "papier local", qu'info-chalon.com ne bénéficie d'aucune TVA réduite à 2,1 % comme nos confrères du "papier local", qu'info-chalon.com ne bénéficie pas des insertions publicitaires ministérielles comme... Et pourtant, on est là, contre vents et marées, avec bientôt 14 ans d'existence, parce que notre énergie est intacte.

On continue parce qu'on considère la nécessité toujours plus forte de donner la parole, de promouvoir les acteurs de notre territoire... et tout cela en toute gratuité. Si ça, ce n'est pas une réponse concrète à la problématique du pouvoir d'achat alors que d'autres font le choix à toujours plus financiariser l'information.

Alors si vous souhaitez qu'on parle de vous, n'hésitez pas à nous solliciter, n'h'ésitez pas à nous contacter directement via [email protected] ou [email protected] , et puis relancez nous au cas où car il se peut que votre mail passe à travers les mailles du filet... par contre, n'envoyez pas vos messages via les réseaux sociaux !

Laurent Guillaumé