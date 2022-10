Retour en images sur le succès du salon du livre de Givry

La Salle des Fêtes de Givry a accueilli une trentaine d'auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires, que nombre de visiteurs ont pu rencontrer pour découvrir ou discuter de leurs œuvres et demander des conseils d'écriture pour qui se rêve écrivain. Info-Chalon s'est donc « livré » à quelques interviews.

Que l'on soit branché littérature jeunesse, BD et mangas, roman local, historique ou futuriste, il y en avait pour tous les goûts, avec en parallèle divers ateliers et animations gratuits proposés, en places limitées, aux petits comme aux grands, et un tirage au sort en fin d'après-midi avec plusieurs lots à gagner.

Parmi les exposants, Mary Freeborn, au nom de plume inspiré à la fois de sa grand-mère, de son influence britannique et de sa renaissance par l'écriture, publie son premier roman « Roboturistique » (dès 16 ans) après avoir étudié les langues à Dijon et vécu à Birmingham en Angleterre. Un avenir utopico-dystopique assez proche mêlant intelligence artificielle et émotionnelle, entre technologie et féminisme.

À proximité se trouvaient la conteuse Emmanuelle Liéby, la militante d'ATD Quart-Monde Lucienne Soulier et les difficultés de son parcours de vie, et Hélène Ortolan, ancienne professeur d'italien relatant l'histoire de ses parents d'origine vénitienne et expliquant que son patronyme n'a rien à voir avec l'oiseau homonyme et signifie simplement « jardinier ».

Quand Miss Bourgogne soigne les corps, la lecture et l'écriture soignent l'âme



Plus loin, Caro-Lyn et Mikaël Lebestiau, spécialisés en manga et BD, notre confrère du JSL Emmanuel Mère et ses poèmes, ou encore Laurent Vignat, dont les ateliers mettent en exergue les vertus thérapeutiques de l'écriture grâce à l'imagination, même avec une base aussi banale que les panneaux signalétiques de Givry.

Fustigeant la façon dont l'écriture est enseignée en France, avec une forme académique et cadrée au détriment du fonds (le fameux modèle thèse-antithèse-synthèse, loin de l'essay anglo-saxon) et une religion des grands auteurs, il trouve que parmi les participants à ses ateliers, ce sont paradoxalement les enseignants qui ont le plus de mal avec l'imagination.

Ce qui ne l'a pas empêché d'être lui-même professeur de français au Petit Prétan, et de retrouver son ancienne élève devenue infirmière Lara Lebretton, qui a honoré le salon de sa présence et confirmé publiquement son retour le 6 novembre aux côtés de divers élus qui ont redit leur fierté et leur soutien, tel le député Rémy Rebeyrotte confiant qu'il avait pressenti la victoire de Lara dès son entrée sur la scène du concours à Autun.

Le livre, un soutien moral qu'il faut soutenir en retour

Le maire Sébastien Ragot, son adjointe Marie-Noëlle Le Carrer, et le président du Grand Chalon Sébastien Martin ont rappelé que l'intérêt d'un salon local est multiple, permettant aux enfants qui grandissent dans un monde hyper-numérique de prendre le livre en main, de lutter contre l'ignorance (« Là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes », Heinrich Heine), et servant de refuge sécuritaire pendant le confinement.

Et comme l'a affirmé Rémy Rebeyrotte, contrairement au cinéma, le secteur du livre va bien. La Saône-et-Loire en général et Givry en particulier sont bien dotés dans ce domaine, avec 239 lieux publics de lecture dans le département et 18 000 titres en tout genre à la médiathèque où officie Sophie Bossu, dont certains prêtés par la ville de Mâcon.

Outre les participants, ont également été remerciées les petites mains de l'évènement, de Laure Girard (ancienne directrice générale des services) et Laure Uszpolewicz (chargée de communication) au service espaces verts de la ville de Chalon pour les fleurs et à l'association A2C.