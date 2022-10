CARNET ROSE - Bienvenue à Hortense

Hortense DURAND est née le 23 octobre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Léa MUZEAU et Romain DURAND. La maman est manipulatrice radio et le papa est gérant d'une entreprise de travaux agricoles et publics. La petite famille demeure à Bissy-sur-Fley.