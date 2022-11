Le Schéma directeur de la petite enfance du Grand Chalon n'en finit plus de faire des "p'tits" !

Plus de 2,4 millions TTC, le nouvel équipement du Grand Chalon est quasi sur les rails. Toutes les entreprises sont à pied d'oeuvre dans les finitions, avec notamment la livraison ce lundi des premiers mobiliers par l'entreprise Labille, qu'on ne présente plus à Chalon-sur-Saône.

Sébastien Martin, Fabienne Saint-Arroman et Annie Sassignol, maire de Champforgeuil ont profité des vacances scolaires pour effectuer une petite visite de l'avancée des travaux. Le nouvel équipement de 540 m2 constitue une vraie prouesse technique qui va bien au-delà des obligations fixées par la loi, "on est 20 % au-delà des seuils fixés par l'Etat en terme de construction" a précisé le Président du Grand Chalon, saluant le travail de conception réalisé par le cabinet d'architectes chalonnais Sénéchal-Auclair et l'Atelier Zéro Carbone.

Les architectes ont fait appel à toutes les normes BBC mais surtout en privilégiant des matériaux bio-sourcés, de bois, de la paille pour les murs et des enduits en terre qui sont en cours de pose. La toiture sera à terme végétalisée et équipée de panneaux solaires. La nature même de la construction permet de limiter drastiquement le recours au chauffage urbain.

Deux jardins de 240 m2 seront également aménagés d'ici quelques semaines, avec un travail spécifique mené par les services des espaces verts afin de se prémunir des essences éventuellement allergènes.

Les nouveaux locaux présentent un confort accoustique hors-norme, une qualité de l'air clairement affichée. "C'est tout un protocole qui est mis en place. Le mobilier répond à des exigences aussi environnementales. Tous les intrants chimiques sont bannis des lieux comme tous les produits de nettoyage".

24 places déjà très sollicitées par les familles

Les premières commissions d'attribution des places ont déjà eu lieu et l'intérêt pour la nouvelle structure du Grand Chalon est clairement affiché par les familles, sur cet axe central entre les communes de Champforgeuil et de Chalon sur Saône. La nouvelle structure permet donc de fusionner l'EMA Myosotis, la halte-garderie du Parc et le relai d'assistances maternelles de Champforgeuil, pour plus de conforts pour les familles mais aussi et surtout pour le personnel du Grand Chalon.

La structure a bénéficé des financements de la région Bourgogne-Franche Comté à hauteur de 500 000 euros, de la CAF Saône et Loire pour 330 400 euros et de l'Etat pour 598 000 euros.

Ouverture en janvier ...

Laurent Guillaumé