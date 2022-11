Le Moulin à Café : l'authentique torréfaction artisanale, paradis du café et du thé, 1 place Saint Vincent

Une torréfaction artisanale qui permet aux cafés en provenance de différents pays de développer toutes leurs subtilités aromatiques.

Vous sentez cette délicieuse odeur de café qui se promène sur la place Saint Vincent devant la cathédrale et dans les rues alentours ? Elle provient de la torréfaction de Xavier Perroux, artisan torréfacteur et propriétaire de cette boutique authentique.

Depuis 2014, il importe et torréfie sur place - avec Bertille, l'une de ses employées - un grand choix de cafés pure origine, sélectionnés pour leur finesse et leur caractère, qu'il propose en grains ou moulu selon votre cafetière. Sourcés d'après leur qualité et leur traçabilité, les cafés proposés dans cette torréfaction sont issus d'une agriculture durable, qui favorise la biodiversité.

Bénéficiez de conseils d'experts auprès de son équipe professionnelle et avisée, Xavier, Bertille et Claire ne manqueront pas de vous faire découvrir des nouveautés et de vous guider dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages et cafés aromatisés. Nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi tous ces arômes délicats !

Les amateurs pourront découvrir une gamme de plus de 200 références de thés et d’infusions, accessibles en vrac, boites ou infusettes, en provenance de trois grandes marques françaises réputées : Dammann Frères, Kusmi Tea et Palais des thés.

Vous apprécierez également les nombreux accessoires pour préparer, emporter, et déguster vos boissons chaudes préférées, ainsi qu'une sélection de gourmandises sucrées qui sauront ravir vos papilles ! Pour les fêtes de fin d'année, la boutique du Moulin à Café vous propose de nombreuses idées cadeaux, coffrets, corbeilles garnies, cadeaux d’entreprise ainsi que de nombreux accessoires de l'univers du café et du thé.

Retrouvez vos articles préférés sur leur site internet www.boutique-du-torrefacteur.com , récupérez votre commande en click and collect ou faites-vous livrer chez vous ou en point relais. Le Moulin à café est ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30. Renseignements au 09 53 36 88 51 ou par mail: [email protected]

Site Web : www.boutique-du-torrefacteur.com Suivez également le Moulin à Café sur les réseaux sociaux : Facebook : www.facebook.com/Le.Moulin.a.Cafe71100 ou Instagram : www.instagram.com/moulin_a_cafe/

Publi-information