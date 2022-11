Les avant-premières de Mégarama Chalon

Les séances exceptionnelles du Mégarama Chalon sont souvent l'occasion de débats et de rencontres passionnantes avec les artistes : acteurs, metteurs en scène, producteurs, dessinateurs...

En ce moment, Mégarama Chalon vous propose en avant-premières Enzo Le Croco de les dimanches 20 et 27 novembre à 13 heures 45 et Vaincre ou Mourir le jeudi 8 décembre à 20 heures.

Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard Waber, «Lyle, Lyle, Crocodile», avec, dans les rôles principaux, l'acteur oscarisé Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy et Shawn Mendes (qui prête sa voix à Enzo dans la version anglaise), «Enzo Le Croco» est une comédie musicale réalisée Will Speck et Josh Gordon mêlant prises de vue réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros.

Synopsis : Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

«Enzo Le Croco», le dimanche 20 novembre à 13 heures 45 et le dimanche 27 novembre à 13 heures 45 au Mégarama Chalon.

«Vaincre ou mourir» est un film réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez, dont la sortie est prévue le 25 janvier 2023.

Synopsis : 1793. Voilà trois ans que François Athanase Charette de La Contrie, dit «Charette», ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré́ chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer...

Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen et Jean-Hugues Anglade.

«Vaincre ou mourir» le jeudi 8 décembre à 20 heures au Mégarama Chalon.

Le Mégarama Chalon, c'est aussi des concerts comme celui du groupe de K-pop NCT Dream le 30 novembre à 20 heures et le 3 décembre à 15 heures et celui de Johnny Hallyday : Bercy 92, le lundi 5 décembre à 20 heures.

Diffusé dans plusieurs cinémas à travers le monde, «NCT Dream The Movie: In a Dream» est un film documentaire autour des deux jours de concert du groupe de K-pop (musique pop coréenne moderne) au Seoul Olympic Stadium qui ont eu lieu en début d'année.

«NCT Dream The Movie: In a Dream» le 30 novembre à 20 heures et le 3 décembre à 15 heures au Mégarama Chalon.

À l'occasion du 5ème anniversaire de la mort du Taulier, le Mégarama Chalon rediffusera sur grand écran le concert Johnny Hallyday : Bercy 92, le lundi 5 décembre 2022 à 20 heures.

Un concert, encore inédit au cinéma, mais déjà sorti en CD live, K7 vidéo, DVD et Blu-Ray, remasterisé à l'occasion de sa projection en salles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati