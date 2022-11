CORONAVIRUS - Tous les indicateurs virent au rouge en Saône et Loire

Communiqué de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté du 18 novembre 2022 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Rester vigilants et mobilisés face à l’épidémie

A l’approche de l’hiver, le COVID-19 fait partie des virus actifs en Bourgogne-Franche-Comté.

L’ARS maintient ses appels à la prudence et à la vaccination.

Les indicateurs de suivi de l’épidémie de COVID-19 doivent de nouveau être interprétés avec précaution cette dernière période, la transmission des résultats de dépistage dans le système d’information n’étant que partiellement assurée (mouvement d’une partie des laboratoires de biologie médicale).



Alors que le taux de positivité des tests amorce une reprise à l’échelle régionale, à ce stade, les hospitalisations poursuivent leur baisse, dans un contexte où les établissements sont par ailleurs fortement sollicités face à l’épidémie de bronchiolites.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite donc à maintenir une vigilance active face aux virus.

C’est l’occasion d’insister encore sur ces gestes barrières qui sont devenus nos « routines » bien connues de tous :

- se laver les mains le plus souvent possible,

- aérer ses espaces de vie et de travail plusieurs fois par jour,

- porter un masque quand il y a beaucoup de monde, dans les établissements de santé et médico-sociaux, les transports en commun, les espaces clos, en présence de personnes fragiles et bien sûr en cas de symptômes.

Campagne de rappel

L’ARS souligne encore les enjeux du rappel vaccinal contre le COVID qui est toujours d’actualité et concerne :

- les personnes âgées de plus de 60 ans,

- les résidents d’EHPAD et d’unités de soins de longue durée (USLD),

- les personnes à risque de formes graves de la maladie (immunodéprimés, femmes enceintes…),

- les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables,

- les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social.

La vaccination contre la grippe est par ailleurs désormais ouverte à tous. C’est aussi le meilleur moyen d’éviter les formes graves de la maladie.

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, 6 978 personnes sont décédées dans les établissements de santé de la région ; 2 530 personnes dans les établissements médico-sociaux.