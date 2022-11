CARNET BLEU - Bienvenue à Mathis

Mathis MOREY est né le 16 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième garçon après Sacha, 6 ans 1/2, et Maël, 4 ans, d'Aline GAUDIN et Romain MOREY. La maman est agent d'ordonnancement et le papa est plaquiste. La petite famille réside à Simandre.