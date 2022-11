Coût de l’énergie : les artisans bouchers-charcutiers manifesteront en tenue professionnelle devant l’Assemblée nationale

Depuis plusieurs mois, de nombreux artisans bouchers-charcutiers subissent l’explosion du prix de l’énergie, si bien que les 80 000 femmes et hommes du secteur alertent aujourd’hui sur la gravité de la situation.

Réunis les 20 et 21 novembre à Marseille à l’occasion de l’Assemblée générale de la Confédération Française de la Boucherie-Charcuterie, les présidents des 99 syndicats départementaux du métier ont spontanément appelé à manifester leur désarroi devant les représentants de la Nation.

Afin de faire part de leur vive inquiétude, un rassemblement sera organisé à l’initiative de la Confédération Française de la Boucherie, mardi 29 novembre de 11h00 à 13h00 à proximité de l’Assemblée nationale, en présence de nombreux artisans bouchers-charcutiers, en tenue professionnelle, en provenance de la France entière.

Une manifestation historique, la première pour la profession depuis plus de 20 ans.

La Confédération Française de la Boucherie appelle également, partout en France, les artisans bouchers-charcutiers à éteindre symboliquement leurs lumières en signe de protestation contre la hausse du coût de l’énergie.

Pour Jean-François Guihard, président de la Confédération Française de la Boucherie- Charcuterie : « si le Gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans les semaines qui viennent, nous assisterons collectivement à la mort de nombreuses entreprises artisanales. Les dispositifs actuels ne répondent en effet pas à toutes les problématiques de nos petites et



moyennes entreprises, dont certaines se trouvent dans une véritable zone blanche. Les boucheries-charcuteries du pays ne pourront tenir encore bien longtemps si l’Etat n’agit pas devant l’urgence de la situation. Nous attendons de nos députés, prévenus de cette manifestation, un soutien massif et leur demanderons d’appuyer nos revendications auprès du Gouvernement qui, malgré les mesures déjà prises, n’a pas saisi l’ampleur de la situation et les conséquences économiques et sociales dramatiques que la crise énergétique commence d’ores et déjà à engendrer dans nos entreprises.

D’autres pays comme l’Allemagne et l’Espagne ont pris des mesures pour les entreprises visant à plafonner la hausse du coût de l’énergie.

Alors que les artisans forment, embauchent, valorisent toute une filière alimentaire et créent du lien social dans des centres-villes et centres-bourgs déjà mis à mal, ne laissons pas s’éteindre les dernières lumières de la ville ».

Lieu du rassemblement : terre-plein n°3 sur l’esplanade des Invalides Au croisement de la rue de l’Université et de la rue de Constantine Mardi 29 novembre 2022 de 11h00 à 13h00