La 19e édition du « Marché artisanal de Noël » sur l’Ile Saint Laurent, c’est ce weekend !

Venez encore ce dimanche rencontrer 32 exposants !

Le Club de l'Île Saint-Laurent, associé au Comité de Quartier de l'Île Saint-Laurent, organise samedi et ce dimanche, son marché artisanal de Noël. Sur place, ce sont plus de 32 exposants venus du Rhône (Saint Priest, Genas), de Côte d’Or (Ruffey les Beaune..), du Doubs (Quingey) et du bassin chalonnais qui exposent leurs articles et crféations sur le thème de Noël.

Sur place, Jean Marc Jullien, Président du Club de l'Île Saint-Laurent qui compte 33 adhérents et Hélène Berger, Présidente du comité de Quartier de l’île Saint Laurent qui compte 20 adhérents et les membres des bureaux respectifs ont mis en place une buvette, jeux et quelques gourmandises pour récolter des fonds à destination des personnes âgées pour un voyage.

Aussi, à 11 heures 30 au gymnase de la Place Thevenin se déroulait l’inauguration de cet événement en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Laurence Friez, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal délégué chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, , Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain et les reines de carnaval Cordelia Covillers et Adelaide Deleglise..

Extrait du discours d’Hélène Berger après avoir remercié tous les élus de leur présence : « C’est avec un immense plaisir que j’inaugure avec vous ce marché artisanal de Noël dont c’est la 19ème édition cette année. Il y a un an, j’étais ici et Jean Marc Jullien m’avait proposé après des années qu’il chapotait d’une main de maitre cet événement de reprendre le flambeau. Alors, aujourd’hui Jean Marc, je voudrais te remercier de ta confiance et sache que j’en prendrais soin. Ma joie est sincère et qui plus est, de fêter avec vous aujourd’hui mon anniversaire, c’est juste magique surtout quand je vois tous ces stands qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et je sais que de vous voir aussi nombreux et réunis pour cette inauguration, vous partagez le même sentiment que moi. Je remercie le restaurant Le CELD pour leur superbe participation au lot de notre tombola ainsi que Lucie Ballaud & Pierre Emile (boulangerie aux petits plaisirs) et Océane (Institut bar-esthétique) de la rue de Strasbourg. Je tiens à remercier sincèrement tous les différents services de la ville avec qui nous avons pu échanger pour l’organisation de cette manifestation. Merci énormément à tous les bénévoles qui ont répondu présent pour ce marché artisanal. Merci à mes parents et à ma famille pour leur soutien depuis tous ce temps, à Paulette, ancienne Vice-reine en 1949 pour sa présence. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon weekend et à l’année prochaine pour les 20 ans. Je vous remercie ! ».

Chalonnais et Grand Chalonnais, venez nombreux apporter votre soutien à ce marché de Noël ouvert de 10 heures à 18 heures et découvrir les nombreux petits commerçants et artisans non sédentaires !

