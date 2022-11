Mais bordel.... allumez vos feux !

Il ne passe pas une journée sans qu'on constate très tôt le matin ou tard le soir alors que l'hiver pointe des véhicules non éclairés ou très partiellement. Des comportements qui augmentent sensiblement le risque accidentogène pour les automobilistes en question mais aussi pour les autres. A force de sensibilier toujours plus, de jouer la carte de la prévention, il va falloir sans doute des actions plus musclées des pouvoirs publics sur ces conduites à risque.

Et on ne parle pas des cyclistes non éclairés, non signalés ou le pire des trottinettes qui adoptent des comportements de circulation à mi-chemin entre les vélos et les voitures. Combien d'entre nous ont croisé ces dernières semaines des jeunes et moins jeunes, y compris sur des routes départementales en zone rurale, sans même porter de gilets fluorescents.

A un moment, le vivre-ensemble oblige à des comportements qui protègent mais qui protègent aussi les autres.

Pensez à vérifier vos éclairages ! et adoptez des outils permettant de vous protéger et surtout d'éviter des situations qui s'avèrent très dangereuses pour tout le monde.

Laurent Guillaumé (photo A.G)