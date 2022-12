VERALLIA - Le four 3 du site de Chalon-sur-Saône officiellement rallumé

Le seul four de Verallia France spécialisé dans la teinte « feuille morte » caractéristique des crus de Bourgogne

Symbole d’un savoir-faire purement local et construit pour la toute première fois en 1992, le four n°3 de Chalon-sur-Saône, est le seul capable de produire la teinte « feuille morte » qui fait la réputation des crus de Bourgogne. Un outil industriel indispensable à entretenir pour maintenir le niveau d’exigence des vignerons de la région et répondre à leurs besoins au plus près de leurs zones de production.

La réparation s’effectue en plusieurs étapes : le vidage, le desattrempage (refroidissement progressif), la démolition, puis la reconstruction.

Ce 30 novembre 2022, comme l’exige la tradition, le four n°2 a donc transmis sa flamme au four n°3 pour son redémarrage. Après cela, le four entrera en phase dite d’attrempage qui permet une montée progressive de la température jusqu’aux 1 600°C requis pour la fabrication du verre, avant de retrouver sa pleine capacité d’usage.

Dans le cadre de cette rénovation, le four n°3 fait légèrement évoluer le nombre de sections sur l’une de ses lignes de production pour gagner en capacité et bénéficie par ailleurs d’un remplacement de deux palettiseurs au « bout froid » (c’est-à-dire lorsque la bouteille n’est plus en fusion, lors du contrôle qualité puis de la mise en palette) qui lui permettra d’être plus flexible pour s’adapter aux besoins des clients.

Selon la tradition, la marraine (Myriam Allaoui - salarié du site) et le parrain (Mr Valdenaire Directeur des Achats de la société familiale BOISSET) ont eu le privilège de remettre en marche symboliquement le four à l’occasion de la cérémonie de l’allumette ce jeudi en présence du maire de Chalon, du Président du Grand Chalon, d'Oliver Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône.

Installé à Chalon-sur-Saône depuis 1913

Verallia emploie plus de 500 collaborateurs sur son site en local, spécialisé dans la conception de bouteilles en teinte « feuille morte » destinées au marché viticole local, mais également de bouteilles et pots en teinte blanche à destination des spiritueux, des vins tranquilles, des boissons non alcoolisées et de l’alimentaire.

Outre sa capacité de production, le site de Chalon héberge aussi le seul centre de formation verrière de France qui permet aux salariés français de perpétuer le savoir-faire verrier. Le site accueille également les centres techniques France et monde du groupe Verallia, où 150 experts travaillent sur des projets R&D tels que les reconstructions et réparations de fours, des projets de réduction d’émission de CO2 ou bien encore sur les futures technologies des fours de demain.

Chalon sur Saône, l'un des fleurons de Verallia

Ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été injectés depuis quelques années sur le site de Chalon sur Saône, faisant de lui l'un des sites les plus importants, si ce n'est le plus important des 32 sites industriels de Verallia. Chaque année, près d'un milliard de bouteilles sortent de l'usine de Chalon sur Saône.