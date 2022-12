Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : « Seika Shop » découvrez des articles japonais et coréens

Le Clin d’œil info-chalon.com

Situé 29 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, Sylvie Brérat, la propriétaire du magasin « Seika Shop » qui signifie ‘confiserie en japonais’, propose à sa clientèle des articles japonais et coréens tels que des boissons, bonbons, biscuits, gaufrettes chewin-gum… (Produits naturels) mais aussi pour végans et végétaliens ainsi que des objets de décoration, accessoires et produits cosmétiques.

Sylvie propose également de l’artisanat fait maison (bijoux…)

Venez découvrir cette jolie boutique et goûter les spécialités japonaises et coréennes.

Le magasin « Seika Shop », 29 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 10 h à 18 h 30 et le dimanche matin de 9 h à 12 h.

Renseignements : Tél 09 78 80 19 59

J.P.B