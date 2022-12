Cap au Large a tenu son Assemblée Générale

Le clin d’œil info-chalon

Le 25 novembre 2022 à 19H00 à la Salle Claudius Gazelle de Chalon-sur-Saône, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association Cap au Large.

Une Assemblée Générale qui commençait par la prise de parole de son Président Jean-Luc Durand qui remerciait la soixantaine de personnes présentes ainsi que Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Claude Godard de l’OMS, de Paul Adida, Président du Yacht Club Chalonnais de leur présence. Il terminait son allocution en ces termes : « 2022 nous a permis de reprendre l’ensemble de nos activités suite à cette longue période ‘COVID’, souhaitons qu’il en soit de même pour 2023 » .

Suivait l’Intervention de Pierre Louis Favero concernant les formations générales : « Nous avons préparé 28 permis côtiers, 24 permis eaux intérieures et 10 permis « croisière hauturières ». Ont été admis, les 28 côtiers, 23 Eaux intérieures et 9 hauturiers. Cette année 2022/2023, nous préparerons 28 côtiers, 32 Eaux intérieures et 11 Hauturiers ainsi que 19 CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste). Pour 2022, nous avons beaucoup utilisé notre bateau avec 130 heures moteur ! Certes les permis sont une activité principale de notre association, mais dans le secteur associatif, nous organisons des baptêmes pour les personnes handicapées et participons à la journée ‘Un avion, un enfant, un rêve’. Pour les adhérents, nous avons organisé une sortie écluse avec 4 bateaux et 19 personnes ainsi qu’une croisière de 2 semaines Sud Corse et Nord Sardaigne pour 8 personnes. Cap au Large participe activement au forum des associations. Parmi nos activités connexes, nous avons organisé des soirées à thèmes. Cette année nous avons parlé des premiers secours avec une soirée sur l’arrêt cardiaque, la réanimation et le défibrillateur et une soirée « fausse route ». Concernant les finances, les comptes ont été arrêtés au 30 septembre 2022 comme le prévoient nos statuts. Ils sont légèrement positifs pour cet exercice. Pour l’exercice 2022/2023, les grands axes de notre activité resteront les mêmes que ceux de cette année qui s’achève et pour un budget sensiblement équivalent. Nous envisageons de remplacer notre bateau, l’actuel ne satisfaisant plus vraiment à nos besoins ! ».

Le rapport moral du Président et le bilan comptable ont été soumis aux votes et ont été approuvés à l’unanimité.

L’AG se terminait par l’habituel apéritif dinatoire.

J.P.B