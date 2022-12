Les petites pauses gourmandes à connaitre à chalon (3)

Le clin d’œil info-chalon

Le salon gourmand « Le Bon Moment » 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône est ouvert en ces périodes de fête pour vous proposer toutes sortes de gourmandises a emporter ou à consommer sur place.

Non seulement dans cet établissement les pâtisseries, friandises et les desserts sont tous plus succulents les uns que les autres mais il vous sera proposé aussi crêpes, gaufres, chocolat chaud, café, vin chaud… mais aussi cheese-cakes, Latte Machiato, madeleines et gâteaux.

Dans cet établissement où vous pouvez goûter ou bruncher à toute heure Eliot Morestin vous accueille 7/7 jours pendant les fêtes.

