A Mercurey, l'école communale s'est mobilisée pour le Téléthon

Pour cette édition 2022 du Téléthon, le groupe scolaire communal de Mercurey s'est mobilisé autour de divers atelers de sensibilisation. Apprentissage de comptine en langage des signes, réalisation d'une fresque, dessins avec la bouche, discussions sur le handicap et la différence, tirs au but les yeux bandés ... Sur le temps de cantine, les enfants ont mangé avec des mouffles ou les yeux bandés. A ces ateliers visant à sensibilier les enfants à la question du handicap, des dons ont été recueillis. Un moment fortement apprécié par les enfants et les encadrants.