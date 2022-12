Le weekend a été très chargé pour la ‘Section Suisse’ de la Boule d’Or chalonnaise

Spectacle à l’Espace des Arts, sponsors, équipementier, voyage à Montreux, petit-déjeuner avec le club de Clarens (suisse), démonstration de l’équipe nationale suisse de pétanque, marché de Noël…

C’est un weekend très dense qu’ont connu les membres de la 'Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise' accompagnés de leurs épouses.

En effet, au cours de la soirée 'femmes à l’honneur' (repas Chez Jules et bons d’achats chez Superdry) du jeudi 20 octobre 2022, elles avaient aussi toutes reçues une invitation pour assister au spectacle ‘Le Voyage de Gulliver’ qui se déroulait à l’Espace des Arts le samedi 10 décembre.

Pendant le temps du spectacle, les joueurs de la Section suisse étaient conviés chez un nouveau sponsor, Haquim Mial, patron de la Brasserie du Saint-Pierre, Place de l’Hôtel de Ville, pour boire le verre de l’amitié et recevoir une contribution financière pour le concours international du mois de mai 2023 qui est organisé par la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise.

S’en suivait toujours pour les joueurs de la ‘Section Suisse’, une visite chez son équipementier Benoit Philippe, gérant du magasin Superdry, rue du Chatelet, pour recevoir les maillots officiels du concours international.

Enfin le 11 décembre, ce sont plus de 40 personnes qui ont participé au voyage organisé à Montreux pour la visite du marché de Noël.

Une journée qui a commencé par un petit déjeuner au club de Clarens (Montreux) club partenaire de la Boule d’Or Chalonnaise et une démonstration de l’équipe Nationale Suisse de pétanque qui prépare les Championnats du Monde 2023.

Un voyage qui se terminait par un petit casse-croute improvisé.

La section suisse de la Boule d'Or chalonnaise remercie, la ‘Section Française du Club Suisse de Clarens’ pour leur accueil et le petit déjeuner offert (de gauche à droite, Pierre Alain Dumas, Philippe Sanmartin et Livio Grando), ses sponsors Jérôme Ruget du restaurant chez Jules, Christophe Cotty de la Mie Caline et leurs épouses ainsi que tous participants qui ont contribué à la réussite de ce voyage.

Prochain rendez-vous de la Section Franco-Suisse : Le lundi 19 décembre pour la journée- repas de Noël.

Clin d'oeil aux hommes très sages qui attendent la fin du spectacle à l'Espace des Arts.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B