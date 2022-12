La magie a opéré jeudi 8 décembre à Fontaines pour la soirée contes de Noël et défilé aux lampions.

L’animation organisée ce 8 décembre par la mairie a été bien suivie par les petits et les grands malgré une température relativement fraiche.

La mairie dont les fenêtres et les portes ont été décorées par les élus, le CCAS et les utilisateurs des salles.

Tout a commencé dans la cour de la mairie autour du sapin décoré, du bonhomme de neige, des petites maisons et le plus important pour les enfants : la boite aux lettres du Père Noël.

Elle commençait à être bien remplie mais Timéo a réussi quand même à glisser la sienne dedans. Ouf ! Sauvé, elle est dans la boite.

Pendant ce temps, il y avait une grande agitation autour d’une table pour allumer et ouvrir les lampions de toutes les couleurs. Les enfants accompagnés de leurs parents ont pris chacun un lampion et tous ensemble les 30 petits, la cinquantaine de parents, les élus et bénévoles sont partis déambuler dans les rues décorées de Fontaines.

Une petite balade qui s’est achevée par quelques boissons chaudes.

C.Cléaux