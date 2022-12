Spectacle musicale de haute qualité pour l’Arbre de Noël du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône

La Cie ‘Saltimbanques De Bourgogne ‘ a présenté son spectacle ‘Les Pétaouchnok’s’ et le Père Noël est venu rendre visite ensuite pour faire briller les yeux des enfants

Anne Hochedel, Directrice des Ressources Humaines de l’Hôpital de Chalon-sur-Saône assistée de Carine Ponsot et toute son équipe de la D.R.H, étaient mobilisées pour organiser les festivités de l’Arbre de Noël destinées aux enfants des agents hospitaliers (1100 enfants concernés) qui a rassemblé, pas moins de 350 personnes. Parents, grands-parents, nounous et 250 enfants étaient au rendez-vous à la salle Marcel Sembat !

Anne Hochedel dans son allocution saluait et remerciait tous les bénévoles : « Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes très très heureux de vous accueillir après deux années d’interruption (covid). Nous avons tout préparé pour vous organiser un après-midi de fête et on espère que vous allez pouvoir en profiter. Tout cela a été rendu possible par l’implication de beaucoup de collègues que je voudrais que l’on salue avant de démarrer. Donc les équipes des achats, de la logistique, les services techniques, la sécurité incendie, le service R.H qui est le garant de tout le déroulement de cette après-midi et bien entendu notre chef d’orchestre Madame Ponsot qui chaque année organise cette fête que je vous demande d’applaudir avant de commencer. Nous allons démarrer par une belle aventure avec des êtres un tout petit peu bizarres qui s’appellent ‘Les Pétaouchnok’s’… Bonne après-midi à tous ! ».

Le spectacle de cet Arbre de Noël a été proposé par la Cie ‘Saltimbanques De Bourgogne ‘ qui présentait son spectacle ‘Les Pétaouchnok’s’ et rassemble une troupe de comédiens, chanteurs et danseurs expérimentés.

Une représentation où les 6 artistes venant des départements de la Loire (42) et du Rhône (69) accompagnés par 3 personnes à la techniques dont Claire Barbier, la créatrice du spectacle, ont plongé le jeune public en revisitant les musiques de Disney à la plus grande joie de nos petites têtes blondes âgées de quelques mois jusqu’à 13 ans.

Faire lever son public, le faire bouger, le faire partager et chanter, c’est ce qu’a réussi cette troupe de comédiens-musiciens qui a été longuement applaudie en fin de spectacle.

Mais bien sûr, ce que les plus petits attendaient par dessus tout, c’était la venue du Père Noël. C’est en chantant la traditionnelle chanson du «Petit Papa Noël » qu’il a fait son apparition sous les yeux émerveillés de tous.

Ce Père Noël, très généreux, n’a pas hésité à prendre sur ses genoux les enfants qui osaient s’aventurer pour les récompenser en papillotes.

L’après-midi se terminait par un goûter géant dans une ambiance des plus chaleureuses.

Clin d’œil à la jeune Clémence qui a monté sur scène, donnée la réplique aux comédiens et qui ne manque pas de répartie.

Clin d’œil à l’équipe de la restauration ;

