Ciné-débat avec la Ligue des droits de l'Homme autour du film «Même la pluie» au Clos Bourguignon

S'adossant à l'Histoire, le film aborde un sujet qui s’imposera dans un avenir proche comme la principale source de bouleversements : et de conflits sur toute la planète. Plus de détails avec Info Chalon.

La section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme vous donne rendez-vous ce mardi 20 décembre 2022 à 19 heures 30 au Clos Bourguignon pour un ciné-débat l'Homme autour du film «Même la pluie» au Clos Bourguignon.

Synopsis : Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va bouleverser leur existence.

Avec Gael García Bernal, Luis Tosar et Carlos Aduviri.



Dans ce long-métrage réalisé par Icíar Bollaín, les dimensions sociale, économique et environnementale nous interrogent sur le respect de la dignité de l’homme.

Parmi les intervenants, Pascal Mauranne de CCFD-Terres Solidaires, et Mourad Laoues de Bien Vivre à Chalon.

Entrée libre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati