De l'AG de Spirit of Josette au Téléthon, une fin de semaine caritative à Givry

Nuit blanche pour Fred Mutin qui, de samedi à dimanche dernier, a animé 24h d'affilée la salle des fêtes de Givry dans le cadre du Téléthon. Retransmettant l'évènement en direct sur Facebook, le DJ-régisseur et partenaire de l'AFM était présent dès 10h avec ses coéquipiers de la TeamAnim, ses stroboscopes et ses meilleurs morceaux.

L'après-midi a vu les jeunes de la Classe Foot Côte Chalonnaise (un proje rassemblant l'US Givry–Saint-Désert, Mellecey-Mercurey et les collèges Le Petit Prétan et Notre-Dame-de-Varanges) enchaîner 20 000 jongles de balles en moins d'une heure et demie (crédits photos: CFCC), avant de laisser la place aux filles du Givry Starlett Club, qui ont effectué une démonstration de danse au son de Vitaa & Slimane et de Nomcebo Zikode.

Après quelques heures plus creuses, c'est à 20h qu'il fallait être présent moyennant 5 € l'entrée pour « s'enjailler » sur la piste de danse jusqu'à 3h avec, en arrière-plan, la retransmission du concours Miss France. Il était également possible, toute la journée, de se sustenter à la buvette (vin chaud, bière de Noël…), dont les sommes récoltées ont à leur tour alimenté la cagnotte du Téléthon.

Spirit of Josette réunie en petit comité

Mais si cet évènement est ponctuel, c'est toute l'année que l'on peut se mobiliser pour faire avancer la cause des personnes handicapées, comme le fait l'association Spirit of Josette, qui finance, fait fabriquer et prête des fauteuils roulants dit « sportifs ».

Celle-ci a tenu son assemblée générale vendredi soir à la salle de l'ancienne gare, en commençant par faire le bilan de l'année passée, dont sa présence au Marathon de la Côte Chalonnaise. Sollicitée par France 3 dans le cadre des JO de Paris 2024, un reportage-pilote sur les innovations technologiques dans le sport a été enregistré plus tôt dans la journée avec l'une des membres, présente à l'AG par visioconférence.

Mais le plus important, ce sont ces 6 nouveaux fauteuils « Josette », dont deux à Givry et Rully, et les autres dans tout l'Hexagone, de l'hôpital d'Hendaye à la Moselle en passant par Lyon et l'Hérault, et sept supplémentaires à venir pour La Rochelle, Strasbourg et la Haute-Savoie, mais aussi plus localement car financés par le Grand Chalon.

En interne, le bureau qui compte 6 membres renouvelés annuellement par moitié a vu le remplacement de Manon par Philippe en tant que trésorier approuvé par l'assemblée. Quant au chiffre des adhérents, il est fluctuant et s'établit à ce jour à 41 membres : 24 nouveaux qui ont payé leur première cotisation 30 € et ont reçu un T-shirt en cadeau de bienvenue, et 17 vétérans pour qui l'adhésion était à 15 €.

Ce n'est cependant pas la principale rentrée financière de l'association, qui a détaillé son bilan comme suit : 20 000 € de dons d'entreprises et 4200 venant de particuliers, et surtout plus de 14 000 € engrangés lors de la Fête à Josette. Au total, quelque 43 700 € de recettes que viennent contrebalancer 37 100 € dépensés dans l'organisation des évènements (environ 20 000 € en cumulé) et divers frais, mais surtout dans la fabrication des Josettes (plus de 13 000 €, essentiellement pour Metalinox).

Un solde très positif pour soutenir les projets à venir

Comme le souligne le président Christophe Roulliaud, une association n'a pas besoin de viser l'équilibre strict. Aussi le surplus servira-t-il à alimenter le solde, qui passe de 15 800 à 22 450 € et qui constitue un trésor de guerre pour financer de nouveaux fauteuils et, in fine, acheter un véhicule pour transporter les fauteuils prêtés ainsi que des personnes handicapées à travers la France.

Quant à 2023, l'année est riche en projets. Tout d'abord, développer le prêt de fauteuils envers ceux qui en ont besoin mais n'ont pas le réflexe de se faire connaître, l'idée étant de ne pas garder des équipements en sous-utilisation et de les faire tourner au maximum. L'association recherche également des partenaires avec le lycée d'Autun, qui a participé à l'élaboration du prototype et réalisé les mousses des fauteuils, et ce afin d'opérer un transfert de compétences du scolaire vers une entreprise industrielle. L'objectif : pérenniser la production d'une dizaine d'unités par an, à la demande.

Enfin, l'association a annoncé sa Fête à Josette 2023 pour le 3 et le 4 juin, avec un trail de 7h à 19h sur la même boucle que la dernière fois (4km et 160m D+), tandis qu'une autre course de 10km au départ et à l'arrivée de Givry passera par Russilly et Jambles. Si aucune tombola n'est prévue, Spirit of Josette recherche toutefois divers partenaires de financement ou d'organisation d'évènements, quelques concerts étant d'ores et déjà prévus à Givry en collaboration avec La Péniche.