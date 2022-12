AVIS DE DECES - Madame Bernadette CLERC née BOYER

SAINT-MARCEL



Maryline, Philippe, Christelle, Lydia, Catherine, Sandrine, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petit-fils ;

Jean-Luc, Michel, Marie-Claude, Chantal, Bernard (†), Dominique (†),

ses beaux-fils et belles-filles et leurs conjoints ;

Colette, sa belle-sœur ;

Michel, son ami ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Bernadette CLERC

née BOYER

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 23 décembre 2022 à 14 heures en l'église de Saint-Marcel.

Bernadette repose au funérarium PACCAUD de Saint-Marcel.

Visites à partir de 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Sosthène

décédé en 2001.