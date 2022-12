Frederia Meubles d'encre à Chalon... propose encore quelques belles idées cadeaux made in Chalon

Frederia Meubles d'Encre est un atelier d'artisan spécalisé dans l'impression sur bois, situé rue Monge à Chalon sur Saône. Ce métier artisanal consiste à appliquer des motifs graphiques à encre sur des meubles vintage. La décoratrice récupère du mobilier des années 40 et 50 pour des créations conçues manuellement en utlisant des vernis biologiques et français avec la marque Mauler. En plus de produire des décorations artisanales, elle suit une démarche éco-responsable.

Les productions de l'atelier sont vendues de plus en plus dans des galeries d'art ou via des commandes en direct et de plus en plus en lien avec le site "singulart". Frédérique permet à celles et ceux qui veulent personnaliser leurs meubles d'aller au bout de la démarche. Il suffit de la solliciter et de voir avec elle, les possibilités. Les devis sont adressés sur simple demande.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, des réductions sur les planches à découper décorées sont proposées. Bois et impression étant chalonnais... un vrai cadeau Made in Chalon !

Maud COLETTE - Elève de 3e stage découverte