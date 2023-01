Cette aventure, elle a commencé en septembre 2021, date à laquelle Hugo, qui prépare un BTS au lycée Jeannette Guillot (anciennement Camille Dugast) et Arthur, qui suit, lui, une formation à l’IUT de Chalon sur Saône, ont intégré tous deux l’entreprise des transports « Brevet » en tant qu’alternants.

Bertrand Morel, directeur d’exploitation et tuteur des deux jeunes hommes, a alors tout de suite cherché une idée pour développer la cohésion entre Arthur et Hugo : « En effet, quand ils sont arrivés, je me suis dis qu’il fallait absolument trouver une idée qui pourrait, en parallèle de leur formation dans l’entreprise, créer un réel lien entre eux et aussi pourquoi pas offrir une dynamique de groupe à notre entreprise » a témoigné Bertrand à Info Chalon.

Les deux jeunes hommes ont de suite été partants : « On n’a pas du tout d’expérience dans les rallyes ni dans la mécanique d’ailleurs mais nous sommes adeptes de sensations fortes et on a conscience que, d’une expérience comme celle-ci, on en reviendra forcément grandit » ont indiqué Arthur et Hugo.

C’est certain, après deux semaines de raid dans 3 pays différents, Arthur et Hugo s’apprêtent à vivre une expérience hors du commun.

Le 4L Trophy est un rallye raid 100% solidaire, façon Paris-Dakhar, exclusivement réservé aux jeunes entre 18 et 28 ans, à bord d’une « bonne vieille 4L ».

Au programme, pas moins de trois pays traversés*, douze jours en immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orientation jusqu’au pied des dunes du Sahara et une étape marathon de 48 heures en autonomie avant le retour à Marrakech.

Le principe de la course ? Pas de chrono mais un classement uniquement basé sur le kilométrage parcouru.

Et en plus, en participant au 4L Trophy, les équipes prennent part à un élan de solidarité immense pour accomplir une mission engagée et durable auprès de l’association Enfants du désert et de la Croix Rouge française.

En effet, avant le départ, Arthur et Hugo, font une collecte de matériels scolaires et de produits de soin qu’ils laisseront aux associations à Biarritz, ville choisie par l’organisation comme ville de départ de la course.

C’est donc à bord de leur jolie 4L, customisée aux couleurs de leur entreprise que les deux jeunes hommes se préparent à vivre l’expérience de leur vie.

C'est leur tuteur qui les a accompagné dans la recherche du véhicule, il vit cette aventure aux côtés des deux jeunes depuis le début : « J’avoue que je vis un peu cette aventure à travers eux. A la maison, même mes enfants** sont passionnés par l’aventure prochaine de Hugo et Arthur ! Je pense qu’à leur retour, j’emmènerai mon fils faire un mini raid avec la 4L ! » a témoigné Bertrand.

Après avoir été cherché la 4L fourgonnette à Pau, c’est dans l’entrepôt du papa d’Arthur que celle-ci ci a été entreposée.

En effet, son papy, Roger, mécanicien, s’est proposé pour la « retaper ».

« Je lui en ai parlé dès le début et ça l’a tout de suite enchanté de pouvoir nous aider.

Depuis cet été, on passe donc pas mal de notre temps libre à travailler ensemble sur la 4L, mon grand père m’a appris pas mal de choses alors que j’étais totalement novice en mécanique » a raconté Arthur.

Nul doute que papy Roger va suivre de très près la course de son petit-fils en février prochain !

Côté carrosserie et peinture, l’équipe « Brevet » a été aidée par deux de leurs sponsors***: la Carrosserie Olivier et Meyer peintures.





L’entreprise Brevet, principale partenaire de l’association « Laissez vous transporter » créée spécialement pour le rallye 4L trophy par Bertrand, Arthur et Hugo, a évidemment aidé financièrement l’équipe mais les 220 salariés de l’entreprise sont aussi tous derrière les deux jeunes hommes !

Émilie, chargée de communication au sein de l’entreprise, a pour projet de faire vivre la page Instagram des transports Brevet tout au long de la course pour que tout le monde puisse suivre le raid des jeunes salariés.

Arthur et Hugo ont prévu de faire la route jusqu’à Biarritz avec l’équipe des « Raid girls » de Givry.

« C’est nous qui les avons contactées ! Le but est de se soutenir entre équipes de la même région ! D’ailleurs, si d’autres équipes voisines veulent prendre le départ avec nous, qu’elles n’hésitent pas à nous contacter ! » ont lancé Arthur et Hugo.

Info Chalon ne manquera pas le départ des équipes le 16 février prochain !

Pour suivre l’aventure de l’équipe « Brevet », n’hésitez pas à suivre l’entreprise sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.

*Les équipes prennent le départ à Biarritz, puis partent en direction de l’Espagne avec une halte à Algeciras puis le départ en bateau vers le Maroc au détroit de Gibraltar.

Elles ont enfin 6 étapes dans le Grand Sud Marocain avec une ligne d’arrivée prévue le 24 février 2023 à Marrakech.

** Hugo, le fils de Bertrand, impatient de suivre la course, fait de beaux dessins pour patienter ! Cf ci-dessous

*** Liste non exhaustive des différents partenaires de l’équipe : Transports Brevet, Bernard Trucks, Carrosserie Olivier, Meyer Peintures.