ELAN CHALON - Samir Gbetkom quitte le parquet du Colisée

Départ de Samir Gbetkom !



Répondant à sa demande d’aller trouver plus de temps de jeu, l’Elan Chalon a accepté de libérer Samir GBETKOM BIKANTCHOU de son contrat.



Arrivé à l’intersaison en provenance de la JAV Vichy-Clermont, Samir n’a malheureusement pas trouvé sa place au sein d’un effectif élargi. Depuis 7 matchs, il n’a passé que 8’ de moyenne sur le terrain et a fait part au mois de décembre de son désir de pouvoir quitter le club pour aborder un nouveau défi.



« Samir n’a malheureusement pas réussi à s’imposer au sein d’un groupe élargi et concurrentiel sur son poste de jeu » a déclaré Rémy DELPON le Directeur Général du club. « Depuis quelques semaines, il nous avait fait part de son mal-être et de sa volonté de rebondir ailleurs, volonté à laquelle nous avons accédé même s’il n’est jamais agréable de se séparer d’une personne irréprochable en terme de travail et extrêmement attachante sur le plan humain. Il nous a donc semblé légitime de répondre favorablement à son désir, même si nous savons qu’il ira renforcer un concurrent ! C’est malheureusement ainsi mais nous sommes heureux d’avoir trouvé une issue favorable à une situation qui ne pouvait rester plus longtemps en l’état ».



L’ensemble du club souhaite bonne chance à Samir et à son épouse pour ce nouveau challenge.