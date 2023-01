En Côte-d’Or, 25 projets ont bénéficié de l’aide de la Fondation "Agir en Champagne-Bourgogne"

La Fondation a pour but de favoriser des projets d’intérêts collectifs, durables, au profit du développement des départements de l’Aube, de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de l’Yonne.

Son champ d’actions est très large puisqu’il couvre les domaines éducatif, socio-culturel, socio-économique, sportif ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel, de l’environnement naturel, de la langue, des connaissances scientifiques et de la santé.

En 2022, 78 associations ont bénéficié de la participation financière de la Fondation pour un montant de 234 535 €.

Dans l’Aube, 15 associations ont été accompagnées pour soutenir :

- La transmission du savoir-faire (équipement du musée de la Bonneterie et son exposition sur le chanvre,

création de la signalétique du musée espace Landrivilla, équipement en matériel vidéo pour les

Colporteurs de la Forêt d’Orient, remplacement du véhicule de la ludothèque itinérante « La Trottinette »).

- Les établissements médicaux (acquisition d’un véhicule pour transporter les personnes atteintes du cancer vers les ateliers de soins pour le comité de l’Aube contre le cancer, achat d’un vélo elliptique pour les résidents du foyer d’accueil médicalisé APAJH, achat d’un dispositif d’aide à la mise en piscine pour

les personnes à mobilité réduite de l’Atelier des Petites Herbes).

- Le patrimoine (rénovation de l’église de Voué, et de la tour médiévale de Champignol-lez-Mondeville).

En Côte-d’Or, 25 projets ont bénéficié de l’aide de la Fondation pour soutenir :

- Le patrimoine local (restauration de la locomotive à vapeur de Bligny-sur-Ouche, des églises de Marey-

sur-Tille, Seurre, Grenant-les-Sombernon, Saint-Jean-de-Losne, Flavigny-sur-Ozerain, des chapelles d’Is-

sur-Tille et de Brain et du lavoir d’Eringés).

- La santé et le bien vieillir (EHPAD de Bligny-sur-Ouche pour faire entrer la musique dans le quotidien des

résidents, hôpital de Chatillon-sur-Seine pour la création d’un jardin de rééducation, association (H)être

des hospices de Beaune avec le financement de matériels spécialisés pour les personnes en soins

palliatifs).

- L’écologie (association Via Apia Diverstitas avec le financement de ruches et la création de zones fleuries

dans le village d’Ahuy).

- Le sport (les Cavaliers de la voie Gallo-Romaine avec l’achat d’obstacles, DFCO Foot-Fauteuil pour l’aide à

l’achat d’un véhicule pour transporter les fauteuils aux rencontres sportives, association RuralSport, Aéro- Club de Liernais-Saulieu, Handball Club de Meursault...).

En Haute-Marne, 22 projets ont vu le jour pour soutenir des projets en lien avec :

- La culture (financement d’instruments de musique pour l’école de musique des Fa Sonneurs, financement

de matériel pour la création de décors théâtral à Sommevoire).

- Le sport (participation au financement d’un minibus pour les nageurs de l’association des Orques

Chaumontais, remplacement du tatami du Judo Club de Montigny-le-Roi).

- L’enfance (financement de matériels pour l’aménagement d’un espace Snoezelen à la MAM des

Castel’Bambins de Châteauvillain, financement d’un véhicule pour lancer l’activité de la ludothèque

itinérante L’Esperluette à Châteauvillain).

- Le patrimoine local (restauration de la Basilique de Chaumont, et des églises de Fayl-Billot et de

Chalindrey)

- Le domaine social (achat de matériel informatique pour le chantier d’insertion de l’association Maison

Providence, soutien à l’association Sud Haute-Marne Multimédia pour lutter contre l’exclusion numérique, équipement de l’EHPAD de Bourmont avec un fauteuil adapté pour les soins esthétiques de nos ainés...).

Dans l’Yonne, 16 projets ont été soutenus pour venir en aide :

- Aux ainés (financement d’une borne musicale à l’EHPAD de Noyers-sur-Serein).

- Aux enfants (achat d’équipements de vestiaires pour le club de football de Brienon-sur-Armançon,

sécurisation du castelet du théâtre de marionnettes du Petit Mariol de Brienon-sur-Armançon, achat d’un minibus pour les jeunes footballeurs de la Jeunesse Senonaise, achat d’un portique de sport pour l’association Les Arcadies à Arcy-sur-Cure).

- Au patrimoine (restauration des églises de Gland, de Villiers-Saint-Benoit et de Migé)

- A la culture (association Champicaulivres pour l’achat de jeux de société pour lutter contre l’isolement

social, la création du musée de l’AJA...).

L’ENGAGEMENT MUTUALISTE DE LA CAISSE REGIONALE

Plus de 296 000 sociétaires répartis dans 83 Caisses locales composent aujourd’hui l’organisation coopérative de la Caisse régionale. Ils sont impliqués directement dans la politique dynamique menée en faveur de la relation client et du développement économique local.

La Fondation « Agir en Champagne-Bourgogne » tient ainsi ses engagements et fait écho à sa signature « AGIR Chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société ».