AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre PORTRAT

SAINT-RÉMY



Madeleine, son épouse ;

Eric, son fils

et Céline, sa belle-fille ;

Alicia et Lucas,

ses petits-enfants ;

Christian, son fils ;

Toan, son petit-fils ;

Georgette et Suzanne,

ses sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Pierre PORTRAT

Ancien CRS

survenu mercredi 4 janvier 2023, à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées vendredi 13 janvier 2023, à 9h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.