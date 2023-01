A Mercurey, des voeux 2023 annonciateurs d'aménagements d'ampleurs dans le village

En présence du Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, du Président du Grand Chalon, de nombreux élus des communes voisines, Dominique Juillot et toute son équipe ont souhaité les voeux de la nouvelle année. Un événement plébiscité par la population et très attendu.

L'éloge de l'intercommunalité

En guise de propos liminaires, Dominique Juillot a rappelé l'importance première du rôle de l'intercommunalité dans la réalité quotidienne des communes rurales. Un rôle indispensable dans l'accompagnement et le pilotage des politiques publiques, a tenu à rappeler le maire de Mercurey. Un rôle qui dépasse le simple accompagnement a insisté l'ancien Président du Grand Chalon, "on partage un projet commun, qui va au-delà de l'addition des projets de chacun. Si il n'y a pas de destin commun, à un moment on butte sur la difficulté de la mise en oeuvre".

Après la Saint-Vincent de 2017, le retour des gros investissements

La commune avait engagé de très lourds investissements dans le cadre de la grande Saint-Vincent organisée en 2017. Après la digestion, la commune a annoncé de lourds investissements qui risquent de chambouler la physionomie complète du village.

Les honneurs de la présentation sont revenus à Landry Léonard, adjoint au maire, qui a profité des voeux pour dévoiler aux habitants les aménagements qui débuteront cette année. Les 1,7 kilomètres sont visés par les aménagements. L'entrée du village verra un réaménagement complet de son aire de stationnement pour les bus avec une réaffirmation de l'identité visuelle de Mercurey. La sécurisation des usagers dans le cadre de la dépose sera bien sûr au coeur de la motivation. La réduction de la vitesse sur l'artère départementale qui totalise quelques 6000 véhicules/jour est là aussi l'un des enjeux fondamentaux.

Changement des 83 points lumineux de la Grande Rue, harmonisation des points d'éclairage, réduction des coûts énergétiques, gestion des eaux pluviales et sécurisation sont autant de sujets qui ont animé l'équipe municipale sur les adaptations dévoilées ce lundi soir. "Pas une révolution mais une vraie évolution" a rajouté Dominique Juillot.

Place du Bourgneuf et Place Genappe concentreront le gros des investissements à venir, avec une réfection complète des deux places. Harmonisation des revêtements, modernisation, adaptation aux usages, les deux places du centre-bourg vont être totalement revisitées pour créer un centre du village plus convivial et fonctionnel. Les sens de circulation seront revus afin de permettre à la pizzeria, au Caveau Divin et autres commerces demandeurs de bénéficier d'espaces plus sécurisés pour leurs clients. L'acquisition de la maison Gautherot à l'angle de la place du Bourgneuf sera elle-aussi au coeur des réflexions municipales, avec la piste Chemin de Compostelle, en terme d'accueil des pélerins, chaque année, toujours plus nombreux. La mise en place d'une fontaine viendra matérialisée l'esprit Place de village a insisté Landry Léonard.

Autre secteur qui bénéficiera d'une attention accrue, ce sera celui de la Croix-Rousse avec le réaménagement complet du secteur. La piste d'une reconnexion du lavoir à la source de la Croix Rousse est là aussi une piste sur laquelle l'équipe communale entend travailler.

Côté finances, même si Dominique Juillot n'a pas souhaité communiquer publiquement ces données, les travaux devraient avoisiner les 550 000 euros selon les premières projections. Des travaux qui bénéficieront des subventions de l'Etat, de la région Bourgogne-Franche Comté, du département et du Grand Chalon.

Pour le calendrier, les travaux interviendront dans le courant de l'année 2023, avec le point central avant la saison estivale.

A l'issue des voeux officiels, les nouveaux habitants de la commune, venus d'Alsace, de Marseille ou de Haute-Savoie ont tenu à saluer l'accueil au sein du village... avant d'être tous conviés à partager le verre de l'amitié.

Laurent Guillaumé