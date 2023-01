Inauguration officielle de l’agence immobilière Guy Hoquet

Le clin d’œil info-chalon

S’il y a bien une entreprise qui ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est la société immobilière Guy Hoquet!

Sur Chalon-sur-Saône depuis 2014, l’agence immobilière Guy Hoquet s’est installée depuis 3 ans dans des locaux beaucoup plus grands, 29 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, sans jamais avoir pu faire son inauguration officielle à cause de la Covid-19.

C’est chose faite jeudi 12 janvier à partir de 19 heures, Claire Saive, Gérante de l’agence, assistée de ses collaborateurs, avaient invité leurs partenaires, financiers, diagnostiqueurs et la clientèle à venir partager le buffet de l’amitié afin de fêter la nouvelle année.

Pour information, l’agence Guy Hoquet vous reçoit dans ses bureaux afin de vous conseiller sur des projets immobiliers judicieux et adaptés à votre budget. L’agence est ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi au vendredi et le samedi matin de 9 h à 12 h. (tél 03 85 43 63 83)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B