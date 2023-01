Le Journal Paroissial « Le Bon Sam » recherche annonceurs, rédacteurs et diffuseurs

Pour remercier les distributeurs et les rédacteurs du journal Paroissial « Le Bon Sam’ », journal tiré à 8000 exemplaires par édition et qui couvre les communes de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, à savoir Les Charreaux, Châtenoy le Royal, La Charmée, Lux, Saint Loup de Varennes, Sainte Rémy, Sevrey et Varennes le Grand, le Père Jean Robert Courtot, curé de la Paroisse a convié ce samedi 14 janvier 2023, au partage de brioches et par la même de faire un point sur l’avenir de ce journal d’information et de sensibilisation.

Dans ces propos et ses remerciements le Père Courtot a rappelé les raisons de ce journal : « Je pense que ce journal peut informer sur la foi chrétienne, sur les évènements de la paroisse dans la mesure ou ils concernent le plus grand nombre et non pas une communication interne par les mails, les annonces de fin de messes, ou la feuille de messe. Notre équipe de rédaction essaie de soigner la facilité d'accès : articles courts, vocabulaire adapté, belles images, dessins en direction des enfants, tout en apportant un regard chrétien sur l'actualité : l'eau, le patrimoine par exemple. »

Une publication qui a un cout

Si pour ses 22 derniers numéros le Bon Sam’ arrivait à s’en sortir financièrement, il se trouve confronter comme tout le monde à cette « crise » avec la hausse du prix du papier et de l’énergie que doit répercuter l’imprimeur. De ce fait cela touche les finances paroissiales qui, de leur coté, sont aussi touchées par l’augmentation des coûts de l’énergie que ce soit l’éclairage ou le chauffage.

Jusqu’à présent le Bon Sam’ était édité sans soutien publicitaire. Le Comité de rédaction envisage une introduction de la publicité afin d’amortir le coût d’impression des 8000 exemplaires de chaque parution, soit au total 4 parutions dans l’année et déposées dans toutes les boites aux lettres ( ou presque) de la Paroisse, hors circuit publicitaire papier commercial.

Il a donc été décidé d’envisager une démarche auprès de commerçants, artisans, entreprises au travers d’un paroissien chargé de cette démarche. Une démarche interne, sans aucun autre intermédiaire, faut-il bien le préciser pour éviter toute autre démarche non accréditée.

Un besoin de rédacteurs et de diffuseurs

Grâce à la bonne volonté de paroissiens, dans toutes les communes, le Bon Sam’ peut être distribué dans les boites aux lettres. Cependant il serait bien que des volontaires de tous âges viennent renforcer les équipes de distribution pour remplacer le plus âgés, trop souvent mis à contribution ou pour assurer une bonne distribution dans certains quartiers de St Rémy et de Châtenoy le Royal, les deux communes les plus peuplées. Pour cela il suffit de contacter la Paroisse au 17 rue d’Ottweiler à Saint Rémy. Tel 03 85 48 17 09 ou par mail à : paroissedubonsamaritain@gmail.com

De même pour l’équipe de rédaction aimerait pourvoir accueillir des personnes aimant rédiger un ou deux articles courts pour chaque édition. Pour cela il suffit de contacter la Paroisse et particulièrement le Père Jean Robert Courtot.

Le Journal paroissial est un moyen important de communication pour faire découvrir la vie de la Paroisse auprès du plus grand nombre d’habitants et d’apporter une forme d’évangélisation, donc de découverte sur une vie pastorale chrétienne. Ceci ne peut faire que du bien.

JC Reynaud