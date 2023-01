Vœux aux nouveaux habitants de Fontaines, Madame le Maire a annoncé une année 2023 riche en projets et en réalisations.

C’est la première fois depuis la crise sanitaire que la nouvelle équipe municipale organise la cérémonie des traditionnels vœux du maire.

Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines l’a exprimé clairement dès le début de son discours qu’elle a prononcé devant les partenaires présents : « Ce soir, j’ai le plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous traditionnel des vœux du maire que l’équipe municipale a souhaité remettre en place. Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation et d’être venus partager ce moment convivial et d’échanges. Je remercie nos partenaires l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et le Grand Chalon pour leur soutien et les subventions attribuées». Elle a aussi remercié de leur présence les maires des communes environnantes, les fontenois, les représentants des associations, les enseignants…

Comme il est d’accoutumée, c’est l’occasion pour la municipalité et son maire de faire le point sur ce qui s’est passé et ce qui va se passer en grands évènements, ce qui va se faire, les projets et les réalisations pour l’avenir de la commune. « Les vœux du maire sont l’occasion de faire le point tous ensemble, sur la vie de notre commune et ce que nous avons mis en place durant ces douze derniers mois, mais compte tenu des circonstances nous aurions quasi pu faire un bilan de mi-mandat. »

Elle a ensuite adressé ses remerciements aux membres de son équipe municipale, adjoints et conseillers « J’ai la chance d’avoir une équipe unie, dynamique, compétente dans divers domaines, soucieuse de travailler pour l’intérêt collectif et le bien vivre ensemble. Collectivement nous essayons d’être à l’écoute, respectueux, disponibles et au plus près de vos préoccupations », ainsi qu’au personnel communal pour leur professionnalisme et leur implication dans la commune, sans oublier les membres du CCAS élus et bénévoles pour la mise en place d’actions collectives préventives auprès de la population et d’actions individuelles auprès des plus fragiles. Elle a aussi remercié les membres des comités consultatifs qui œuvrent aux côtés des élus….

Elle a poursuivi par un retour sur quelques projets de l’année 2022 qui ont fait l’objet d’investissements, malgré la situation budgétaire difficile, mais indispensables pour maintenir l’attractivité de Fontaines. Elle a cité la création de la piste cyclable route du gué Bouhard (Projet qui est inscrit dans le schéma directeur cyclable du Grand Chalon), la restauration de l’église St Just, « Et j’en profite pour saluer une nouvelle fois les Amis de Saint Just qui grâce à leur mobilisation ont permis à la souscription signée avec la fondation du patrimoine de très bien fonctionner et de collecter de nombreux dons qui ont aidé la commune à financer les travaux. », les travaux de lutte contre le ruissellement avec l’agrandissement du bassin du Fourneau. Le domaine de la santé a évolué en 2022 grâce à la mairie avec l’installation de deux nouveaux acteurs médicaux une sage-femme libérale et un médecin généraliste.

Le CCAS de la commune est très actif avec de nombreuses actions collectives et individuelles comme Octobre Rose, la semaine bleue… aussi, Madame le maire a passé la parole à Carine Plumier, vice-présidente du CCAS, qui a présenté les actions menées en partenariat avec le Grand Chalon. Les ateliers numériques et le bistrot des aidants sont les deux sujets qui ont été particulièrement développés dans son intervention.

Nelly Meunier-Chanut a rappelé les moments forts de l’année 2022 en manifestations culturelles organisées sur la commune et le partenariat avec l’EPL de Fontaines au travers de trois spectacles destinés aux élèves.

Un autre projet a vu le jour en 2022, l’atlas de la biodiversité communale en partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO). Le travail va se poursuivre afin d’aboutir à des propositions d’actions concrètes.

Pour terminer sur la partie culturelle, Madame le Maire a ajouté : « Enfin, je terminerai par saluer les jeunes qui ont organisé une collecte de jouets avant les fêtes de fin d’année, qui a permis d’offrir environ 230 cadeaux à des enfants de famille en situation de précarité sur l’agglomération par l’intermédiaire de la Croix rouge et de l’Épicerie sociale. Il est difficile d’être exhaustif tant cette année 2022 a été intense et vous allez voir que l’année 2023 s’annonce tout aussi riche ».

Les grands projets pour 2023 sont en priorité tout ce qui va apporter de la sobriété énergétique au niveau des bâtiments actuellement énergivores.

Des travaux d’isolation thermique sur une partie du bâtiment culturel la bibliothèque ainsi qu’à l’école maternelle vont être entrepris en 2023 avec le remplacement des menuiseries, mise en place d’une VMC double flux…Un ensemble d’explications donné par Jean-Claude Bos 1er adjoint.

Les autres points d’investissements 2023 se situent au niveau de la voirie entre la mairie et le pont Chocho avec des travaux d’enfouissement de réseaux et réfection par le Département de la chaussée entre la Mairie et le Pont Juillet. La commune envisage d’acheter des cuves de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage, ainsi que la réhabilitation du jardin derrière la mairie " jardin des apprentis’sages".

« L’aménagement paysager a été réalisé avec les apprentis en formation horticole du lycée de Tournus, puis les plantations ont été faites par les apprentis du CFA de Saint Marcel et l’ensemble sera finalisé dès que la météo nous le permettra. Des jeux pour les enfants ont été installés, en bois naturel, sans traitement ni peinture avec des copeaux de bois pour servir de sol souple. Enfin, un mobilier urbain viendra compléter l’ensemble »

En 2023, il y aura quelques manifestations remarquables dans la commune comme le passage du marathon des vins de la Côte Chalonnaise en mars et des projets comme le « Sentier Nainglet découverte » qui illustre très bien la volonté et l’implication des élus et habitants pour leur village.Une présentation de l'aménagement du sentier par Stébastien Ghillot, projet en partenariat avec l'ONF.

Nelly Meunier-Chanut renouvellera ses vœux à toutes les personnes présentes, une année pleine de bonheur partagé et surtout une bonne santé et ses derniers mots de son discours seront : « continuons à prendre soin de nous. »

Pour sceller ces vœux 2023, la municipalité a invité tout le monde à rejoindre le buffet pour découvrir toutes les gourmandises réalisées par les commerçants fontenois ainsi que le vin des viticulteurs.

C.Cléaux