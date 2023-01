"Il va nous faire un putain de Festival là haut"... Smooz, notre rockeur chalonnais, s'en est allé

Il avait toujours le sourire aux lèvres, la poignée de main facile, le bon mot au bon moment. Smooz, était une légende à Chalon sur Saône, une figure et un savoir-faire qui permettait d'apaiser tout de suite dès lors qu'il apparaissait. Le "Papa du Off" comme on aime régulièrement à le qualifier, l'une des chevilles ouvrières de Chalon dans la Rue en sa qualité de régisseur. Celles et ceux qui ne le connaissaient pas, connaissaient au moins cette "bouille" légendaire qui arpentait le bitume chalonnais à la moindre occasion. Il s'en est allé ce jeudi, sans fanfare ni spectacle pyrotechnique mais ce vendredi matin, Chalon et les Chalonnais se réveillent avec la gueule de bois. C'est un Grand qui vient de tirer sa révérence, un Punk au grand coeur comme on les aime, rejoignant toute une liste de personnalités parties avant lui... de quoi nous assurer "un putain de Festival là haut", comme nous confiait une fidèle de Smooz ce vendredi matin.

A ses proches, à sa famille, à ses amis, toute notre rédaction adresse un message de tendresse particulière en cette journée bien morose. Mets bien de l'ambiance là haut... !

En attendant, rien de mieux que de lui donner la parole à travers ce petit moment immortalisé par nos amis d'Odil TV, au milieu des innombrables témoignages publiés ici ou là sur les réseaux ce vendredi.

Laurent Guillaumé