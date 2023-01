Carton plein pour la soirée L'Envol» au Mégarama Chalon

Plus de 200 personnes ont répondu présent pour cette projection, en présence de l'acteur Raphaël Thiéry. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils étaient 206 pour être précis. Un chiffre plus qu'honorable !

Ce succès pour une soirée La Bobine n'est pas le fruit du hasard.

Entré récemment dans le monde du cinéma et de la télévision, Raphaël Thiéry est un véritable phénomène (et touche-à-tout). Avec sa gouaille et sa bonhomie naturelle, celui qui est originaire d'Anost ne laisse pas indifférent. Autant le dire tout de suite que pour une première soirée en présence d'un acteur, Chantal Thévenot, la présidente de l'association, a frappé fort.

Après la projection, le comédien morvandiau s'est prêté de bonne grâce au jeu des question, allant jusqu'à livrer petits secrets et anecdotes croustillantes sur le tournage.

Un agréable moment que les Bobineurs ne sont pas prêts d'oublier.

Prochaine soirée La Bobine, le jeudi 2 février à 19 heures 30, avec «Retour à Séoul», en présence du réalisateur Davy Chou.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati