Le Diocèse d’Autun lance sa campagne 2023 du Denier de l’Eglise

Il a appartenu à Monseigneur Benoit Rivière, évêque du Diocèse d’Autun, de présenter aux économes des différentes paroisses, ce lundi 30 janvier 2023, réunis à la Maison Diocésaine de Saint Désert, la nouvelle campagne de collecte du Denier de l’Eglise pour 2023. Un lancement qui a lieu tous les ans dès février au vu du bilan de l’année écoulée.

L’Eglise catholique ne vit que de dons. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican, seule la générosité des donateurs, catholiques ou Amis de l’Eglise permet de mener à bien sa mission et, comme le rappelle Monseigneur Rivière, « Vivre en Eglise, c’est comme bâtir chaque instant de réconciliation et d’amour »

Un thème avec un appel

Pour cette année 2023 le thème est encore basé sur « Vous aussi faites grandir l’Eglise ». Thème retenu pour l’ensemble des diocèses de France. Une campagne qui s’articule cette année autour de la figure de Sainte Bernadette, sainte de l’Eglise universelle, aimée par les catholiques du monde entier

« Une sainte humble et contemplative de Marie avec laquelle nous sommes appelés à vivre ensemble notre foi, notre espérance, avec la charité envers les plus pauvres » souligne Mgr Rivière et de préciser « Donner au Denier, c’est bien davantage qu’un don »

Porter un message

Pour cela la communication du diocèse d’Autun s’est axée sur cette sainte pour porter le message afin d’aider l’Eglise à poursuivre sa mission auprès de tous, que ce soit pour les célébrations des moments de la vie ( baptême, mariage, funérailles, éveil de la Foi, etc, …), sans oublier la messe du dimanche.

Ou encore de poursuivre l’Evangélisation en portant la Bonne Nouvelle à travers ses temps de partage et de rencontre au sein des paroisses; les aumôneries dans les écoles, les hôpitaux ou les prisons sans oublier d’aller à la rencontre des personnes éloignées de la Foi.

Mais aussi pour son écoute et son accueil auprès de celles et ceux qui ont le plus besoin de réconfort lors d’un deuil, d’une personne âgée, malade ou isolée. L’Eglise est très souvent présente auprès des plus fragiles de notre société.

Quelques chiffres

Toute cette mission d’Eglise repose sur les 137 prêtres du diocèse dont 47 sont retraités, mais aussi sur les 24 laïcs en mission ecclésiale et les 4 séminaristes actuels, sans oublier les nombreux bénévoles agissant au sein des 48 Paroisses ou des différentes associations.

Si l’on doit parler chiffre, il faut savoir que 50€ permettent un jour de traitement pour un prêtre et avec 100 € vous assurez deux jours de formation d’un séminariste et il est important de rappeler que l’Eglise a pour vocation d’être aux cotés de ses prêtres jusqu’au dernier jour leurs vies.

La collecte 2022 est en baisse de l’ordre de 5% ( 2 098 000€), soit un don moyen de 250 € en légère hausse. Par contre avec une baisse des donateurs ( 8376 en 2022 au lieu de 8965 en 2021)liée au fait du vieillissement des donateurs et par conséquence des décès : « Il est important d’aller vers une population plus jeune pour assurer la pérennité du Denier de l’Eglise » tient a souligné Richard Lamoureux, l’économe diocésain. Rappelons que le Denier finance uniquement le budget des personnes et n’entre pas dans la gestion de fonctionnement des paroisses, lesquelles ont a réglé entre autres les couts de l’énergie en ce moment.

Soutenir l’Eglise

Cette campagne de collecte du Denier se fera une nouvelle fois avec trois appels, ce mois de février, au printemps et en automne, avec une conquête par courrier pour informer de nouveaux donateurs potentiels ou bien une relance des donateurs n’ayant pas donné depuis quelques années. Sans oublier une campagne digitale sur Facebook au mois de décembre propice à faire des dons en cette période.

Un tract sera distribué sur lequel deux témoignages sont apportés. Celui d’une Paroissienne qui souligne combien « le Denier est important pour l’Eglise car il permet de faire vivre les personnes qui oeuvrent pour l’Eglise et donner un traitement aux prêtres. »

De son coté le Père Bernard Sulpis, Vicaire Episcopal et curé de la paroisse de la Nativité à Chauffailles, considère que : « le Denier est un geste d’encouragement fraternel. Pour le prêtre que je suis c’est un geste de soutien dans la mission à laquelle je me donne afin de participer à l’annonce de l’Evangile. C’est l’offrande volontaire annuelle des chrétiens pour faire vivre leur Eglise. Comment se sentir membre d’une communauté spirituelle sans participer à sa vie matérielle ? »

JC Reynaud

Comment donner à l’Eglise en Saône et Loire :

Par chèque

Par prélèvement

Sur Internet : formulaire de saisie en ligne depuis le site du diocèse d’Autun

www.autun.catholique.fr/don