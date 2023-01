Fermetures de classes : Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire, réagit 

« La révision de la carte scolaire pour 2023 et l’annonce de fermetures de classes ou d’écoles suscitent l’inquiétude et l’incompréhension de nombreux élus locaux et parents d’élèves.

Le Président de la République s’était engagé à ne fermer aucune classe ou école en milieu rural sans l’accord du maire. La connaissance fine du territoire appartient en effet à nos élus locaux qui ne ménagent pas leur engagement au quotidien.

Ils ont le souci permanent, à travers les projets qu’ils mènent, de renforcer l’attractivité de leur territoire, d’y maintenir ou d’y développer des services et d’attirer de nouveaux habitants.

La décision brutale de fermeture d’une classe est donc lourde de conséquences, tant humaines que financières. Elle insuffle un vent contraire aux énergies locales qui sont déployées pour améliorer la vie dans notre ruralité.

Aussi, avec le personnel enseignant et accompagnant, les agents et personnels contractuels, les maires et leurs équipes mettent tout en oeuvre pour permettre un enseignement de qualité et promouvoir l’égalité des chances.

Laurent Bordelon écrivait : « Une bonne éducation est le plus grand bien que vous puissiez laisser à vos enfants » (La Belle éducation – 1694). Alors, agissons collectivement pour que l’éducation de nos enfants soit la meilleure possible, dans des conditions optimales pour l’ensemble des acteurs concernés, et toujours en lien avec nos élus. »

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire du Sénat

Membre de la Commission des lois

Maire honoraire de Châtenoy-le-Royal