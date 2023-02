Vers un hôtel de police conjoint entre police municipale et police nationale à Chalon sur Saône ?

C'est une information que le Préfet de Saône et Loire, Yves Séguy, a confirmé ce mercredi, interrogé par info-chalon.com.

A l'étroit dans ses actuels locaux municipaux situés rue Philibert Léon Couturier, la police municipale de Chalon sur Saône se penche depuis quelques temps sur un scénario de déménagement. Un déplacement dans la droite ligne aussi et surtout de la saturation du Centre du Supervision Urbain qui a déjà poussé les murs pour accueillir ses 155 caméras. Gilles Platret a évoqué à maintes reprises sa volonté de densifier le réseau de télésurveillance et de porter l'ajout à une centaine de nouvelles caméras.

A raison de 15 000 euros par caméra, il suffit de faire la multiplication pour évoquer le montant de l'effort financier qui sera à porter. Parallèlement à ce déploiement de caméras, le centre de Supervision Urbain, situé dans les locaux de l'actuel commissariat municipal, ne sera pas en capacité d'absorber cette densification.

Tout cumulé, la ville de Chalon sur Saône travaille donc au scénario du déménagement complet de ses infrastructures et la piste privilégiée et portée par l'équipe municipale, serait de profiter des locaux de l'ancienne Banque de France pour en faire le nouvel hôtel de police, et donc le futur Centre de Supervision Urbain version modernisée.

Conjoint à la police nationale ?

Toujours selon les informations d'info-chalon.com, confirmées par le Préfet de Saône et Loire, la volonté serait d'opérer un rapprochement foncier entre police nationale et police municipale. Une expérience qui se compte sur les doigts d'une main sur le territoire métropolitain. Un grand hôtel de police finalement qui permettrait de disposer sur un seul tenant de toutes les forces mobilisables en un seul lieu. Une proposition qui retient l'intérêt de la ville de Chalon sur Saône mais aussi les services de l'Etat.

Ce mercredi matin, Gilles Platret a profité d'une visite du Préfet de Saône et Loire, pour réaliser une visite des locaux de la rue de la Banque, histoire de lui faire la démonstration du bien fondé de l'idée, en présence de Frédéric Iacovella, Directeur Général des Services.

Reste que toujours selon les informations d'info-chalon.com, ce scénario se heurte à quelques limites, notamment en terme de capacité de stationnement, en interne. Entre les véhicules de police nationale et ceux de la municipale, la surface quelque peu limitée, offerte par les anciens locaux de la Banque de France, pourrait servir de points de blocage rédhibitoires.

Une autre piste est également évoquée selon des confidences confiées à info-chalon.com, celle notamment des anciens locaux EDF, rachetés par le Grand Chalon, entre l'Espace des Arts et le Conservatoire. Une piste qui pour le coup, se dispenserait des problématiques de stationnement.

Quelque soit le scénario retenu, ville de Chalon et services de l'Etat, semblent bien avoir acté l'idée d'un portail commun, associant les politiques de tranquilité et de sécurité publique. Reste désormais à faire appel aux experts en terme d'évaluation des possibilités ou pas.

Laurent Guillaumé