Les choix de bijoux des reines du Carnaval de Chalon-sur-Saône sont toujours très attendus et scrutés par le public. Plus de détails avec Info Chalon.

Il est une tradition bien ancrée à laquelle aucune reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône ne peut déroger, c'est celle du choix des bijoux.

La cérémonie a eu lieu ce mercredi 1er février à 18 heures 30, dans le salon d'honneur de la mairie, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, des conseillères municipales Laurence Friez et Véronique Avon, et bien entendu, la reine du Carnaval 2023, Ambre Aulas, et ses vice-reines Lisa Meunier et Ambre Jouannet.

Chaque année, la commission des reines de Carnaval du Comité des Fêtes de Chalon-sur-Saône, représentée ici par Brigitte Jimenez, choisit une bijouterie de la ville. Cette année, c'est la bijouterie Cléor qui a donc l'insigne honneur d'être choisie.

Des bijoux pour une valeur de 800 euros.

Et comme un clin d'œil, la responsable de la bijouterie, Cécile Perrault, a été elle-même reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône en 1993.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati