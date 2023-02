Vers une brigade de gendarmerie spécialisée dans les questions de cybercriminalité et protection des entreprises sur le Chalonnais ?

Dans le cadre du Plan 200 brigades de gendarmerie en zone rurale, la Saône et Loire pourrait bénéficier de l'implantation de 3 ou 4 nouvelles brigades, a expliqué ce mercredi, le Préfet de Saône et Loire.

Le Chalonnais devrait être concerné avec notamment l'implantation d'une brigade. Alors que le nom de Lux avait été évoqué un temps, rien n'est officiellement tranché, a assuré Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, en déplacement sur une opération militaire en gare de Chagny. Ce qui semble opportun, c'est le fait d'implanter une brigade sur le sud du Chalonnais, en privilégiant les axes de circulation majeurs du département. La nouvelle brigade composée de 8 à 10 individus pourrait également prendre une connotation cybercriminalité et délinquance sur les entreprises.

A noter que l'implantation sur le sud Chalonnais d'une nouvelle brigade, permettrait du coup, un redéploiement des autres brigades du Chalonnais, alors que le Nord de l'agglomération se densifie de plus en plus avec l'arrivée de nouvelles entreprises majeures. L'arrivée de ces entreprises entrainera nécessairement des flux de population et de circulation sur lesquels la gendarmerie nationale entend déjà se positionner.

