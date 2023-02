Un clin d’oeil aux professeurs du Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal

Crée en 1981, le Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal, fort actuellement de ses 80 licenciés, continue sa route formatrice, éducative et sportive grâce à une équipe dirigeante présidée par Raphaele Jeannet et ses cinq professeurs diplômés, chargés d’assurer le fonctionnement des différentes sections composant le club.

En direction de tous

info-chalon.com a souhaité faire un clin d’oeil aux professeurs, lesquels sont l’âme sportive et surtout les éducateurs de ce club d’Art Martial par excellence, dont l’enseignement porte sur des techniques de combat avec pieds, poings ou armes, tout ceci de façon très maîtrisée. Une excellente école de développement personnel, par le sport en général mais aussi par l’esprit culturel et intellectuel découlant de cette discipline.

Un sport qui s’adresse à tous les âges, du plus petit au plus âgé à travers des ateliers tenus par chacun des cinq professeurs, essentiellement dans la salle d’évolution au sol ( accès par le quartier du Treffort) ou encore par le 10 rue du Bourg (derrière la mairie).

Honneur aux Dames

Raphaele Jeannet, présidente du Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal, s’occupe des tout petits âgés de 4 à 6 ans, une instruction sous forme de jeu éducatif. Cela se passe le samedi matin de 10h30 à 11h30

Raphaele est au club depuis 1986. Elle est actuellement 2e Dan et est en cours d’obtention de sa 3e Dan. Titulaire d’un Diplôme d’Instructeur Fédéral ( DIF), mais aussi Arbitre Internationale et responsable de Région pour la discipline.

Elisabeth Roussot, 2e Dan, arrivée au club en 2001, elle est titulaire d’un Diplôme d’Animateur Fédéral ( DAF). Chargée au sein du club d’animer deux ateliers :

Un cours de training le lundi de 18h30 à 19h30 pour ados et adultes à la salle Prévert ( cour de la mairie)

Un cours pour enfants de 6 à 9 ans, le mardi de 17h30 à 18h45 à la salle d’évolution au sol.

Place aux hommes

Christian Morice, 3e Dan, depuis 42 ans au club lorsque celui-ci a pris place dans les installations châtenoyennes en 1981. Le sage de la bande des professeurs et qui tient à conserver l’esprit fondamental de la discipline, le Yoseikan Tradition Martial avec la sabre ou encore le Nunchaku, ce fléau à deux branches utilisé pour se défendre certes, mais aussi de façon artistique. Christian est titulaire d’un DIF et donne ses cours le mardi de 18h45 à 20h et le vendredi de 18h30 à 30h à la salle d’évolution au sol.

Thierry Ferret, 2e Dan, au club depuis 2001. Il s’occupe essentiellement de la partie compétition au sein du club. Tous les compétiteurs du club se retrouvent deux fois par semaine à la salle d’évolution au sol : le mardi de 20h à 21h30 et le jeudi de 19h45 à 21h30. Un entrainement pour parfaire les techniques de combat dans lesquelles ils seront engagés. Actuellement il s’agit de préparer le Championnat de Bourgogne qui aura lieu à Sennecey le Grand le 26 février prochain, ensuite aller au Championnat de France à Paris 15e, ou encore sur des compétitions internationales.

Thierry a aussi la charge de former des jeunes de 10 à 13 ans, formation pour pratiquer dans les niveaux « adultes » dès l’âge de 14 ans.

Didier Gaugy, 3e Dan, lui aussi avec 42 ans de présence au club dont il fut président avant de passer le flambeau à Raphaele Jeannet. Un pilier important au sein de ce club et que tout le monde surnomme « Gaby ». Il est arbitre national et possède un Certificat de Qualification Professionnelle délivré par la Confédération des Arts Martiaux.

Didier s’occupe principalement de l’atelier Training, une activité physique adaptée pour tous les gestes du Yoseikan Budo que ce soit de l’adolescent à l’adulte, au masculin comme au féminin. Il s’agit d’un exercice cardio-vasculaire et un excellent complément à l’activité sportive de l’entrainement traditionnel.

L’atelier est ouvert tous les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle d’évolution au sol.

On le voit le Karaté Yoseikan Budo de Châtenoy le Royal remplit bien son rôle éducatif et sportif grâce à la diversité de ses ateliers et à son ouverture au plus nombre de tous âges. Il suffit pour cela :

D’aller sur le site du club : http://club.quomodo.com/yoseikan-chatenoy/

De contacter : la présidente Raphaele Jeannet au 06 45 75 81 98

Se rendre Salle d’Evolution au Sol, 10 rue du Bourg, Châtenoy le Royal ( à coté du stand de tir)

JC Reynaud