L’Ecole de production de Chalon-sur-Saône fait peau neuve

Cet élan s’inscrit dans la dynamique engagée par la Fédération Nationale des Ecoles de Production qui, pour accompagner le développement du réseau, a décidé de déployer une image de marque forte avec pour objectif d’améliorer la visibilité et la notoriété des écoles de production.

Ce nouveau logo met en exergue le métier préparé, le secteur d’activité et le sérieux de la formation dispensée au sein de l’établissement. Avec la précision de la localité et sa couleur, il a également pour ambition d’ancrer l’école sur son territoire et au sein du réseau de l’UIMM Saône-et-Loire.

La pédagogique du « Faire pour apprendre » et les valeurs de l’école – écoute, bienveillance, considération, intégrité, réussite professionnelle pour tous et satisfaction clients – tout comme ses engagements au service des jeunes et des entreprises industrielles restent immuables, une colonne vertébrale qui structure ses actions et ses orientations.

L’Ecole de Production de Chalon-sur-Saône - EDPC, créée en 2017 par l’UIMM Saône-et- Loire et EDF (membres fondateurs), a déjà accompagné plus d’une cinquantaine de jeunes vers l’industrie.

Les élèves préparent en 2 ans le CAP CIP (Conducteur d’Installation de Production) et développent notamment des compétences en usinage.

L’Ecole de Production de Chalon-sur-Saône - EDPC, école-entreprise, est équipée de machines-outils traditionnelles et à commandes numériques lesquelles permettent de réaliser l’usinage de pièces en petite ou moyenne série.

Les commandes sont réalisées par les élèves sous la responsabilité et le contrôle d’un maître professionnel, expert du métier. Elles constituent l’unique support pédagogique et d’apprentissage du métier pour les élèves.

Portes ouvertes de l'Ecole de Production le samedi 25 février de 9H à 13H et le 1er avril de 9h à 12h30 - 75 Grande Rue Saint Cosme