Séance Ciné Relax ce samedi avec «Zodi et Téhu, frères du désert»

Les séances Ciné Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, samedi 11 février 2023, à 14 heures, le film «Zodi et Téhu, frères du désert», un film d'aventure pour toute la famille d'Éric Barbier, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

Heureuse de vous présenter ses meilleurs voeux pour l'année 2023, l'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Un film d'aventure pour toute la famille

Synopsis : Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi, Nadia Benzakour, Amine Ennaji, Said Bey, Antonythasan Jesuthasan et Pierre Hancisse.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail (fumet.alain@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

(Crédits photos : © Vertigo Productions, SND Groupe M6)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati