Les membres de Saint Rémy Patrimoine réunis en assemblée générale ordinaire lundi 6 février.

Association loi 1901 créée en 2015, les membres de l’association se réunissent régulièrement pour échanger, travailler sur leurs projets, définir leurs actions à venir.

Sous la présidence de Michel Ravet, les membres se sont retrouvés lundi 6 février en assemblée générale pour entériner l’année 2022.

Après son discours pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette 7ème assemblée générale, le président a présenté son rapport moral.

Un rapport qui n’est pas sans questionnement sur le devenir des associations avec le désintéressement grandissant des habitants, des gens en général qui sont devenus au fil du temps des consommateurs plus que des acteurs de la vie des communes. Il a parlé des actions menées pour récolter des fonds comme les concerts et de leur opportunité par rapport aux bénéfices dégagés. Il pense qu’il serait peut-être préférable de se concentrer sur les interventions d’entretien et sur la participation aux actions éco citoyennes.

Il a passé ensuite la parole à Jean-Paul Coulon secrétaire.

Le secrétaire a retracé les moments importants de la saison écoulée avec, pour donner quelques exemples, la visite guidée des membres des comités de jumelage franco-allemand lors du 40ème anniversaire le 1er mai 2022, la journée expo photos en septembre, la déambulation patrimoine guidé sur 2 jours avec 45 visiteurs le samedi et 75 le dimanche, le concert donné par Musique Pluriel, le forum des associations, la participation aux journées éco citoyennes, le curage des fossés et les rencontres avec les autres associations patrimoniales du Grand Chalon…

La trésorière a pris la parole après Jean-Paul Coulon pour présenter le bilan financier. St Rémy Patrimoine présente une trésorerie saine.

L’assemblée a procédé au renouvellement des membres du CA et du Bureau.

Philippe Tartar au milieu avec l'écharpe rouge.

Jean-Paul Coulon ayant souhaité se retirer du bureau et laisser sa place de secrétaire, la candidature de Philippe Tartar a été acceptée à l’unanimité, celui-ci est donc désormais en place comme secrétaire.

Il ne restait plus qu’à fixer le montant de la cotisation qui est passée à 20€ par adhérents et 30€ par famille.

Après l’élection des membres sortants, le président a exposé quelques pistes de réflexion et de travail : les journées du patrimoine, Mai à vélo, les panneaux d’informations, Place à l’été,…

Les membres de l’association auraient souhaité poser quelques questions à la municipalité mais… ?, comme par exemple le devenir du pont des Prunes qui semble ne pas intéresser grand monde et risque "mourir de sa belle mort"… !

L’assemblée terminée, les membres se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux