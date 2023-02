11 stagiaires pompiers volontaires en formation équipier de secours d’urgence au centre de Crissey.

Tous les pompiers en stage dans les locaux du SDIS de Crissey viennent des centres d’Autun, Verdun, Pierre de Bresse, Givry, Navilly, Loisy, Gergy. Ils sont tous en stage pour valider leur niveau de compétence à la fin de la semaine des 2 grosses formations. Le plus jeune Théodore a 17 ans et le plus âgé Michel a 34 ans, le groupe est composé de 6 filles et 5 garçons.

L’adjudant-chef Fabrice Chevillard, responsable pédagogique de la formation, supervise le stage.

Les stagiaires sont mis en situation afin qu’ils soient au plus proche de la réalité sous la surveillance d’un formateur. Pour encadrer les 11 stagiaires, 3 formateurs et un aide formateur, qui va passer son diplôme, se partagent les différents cours théoriques et techniques.

Pour les stagiaires, leur but est de valider leur niveau afin d’être équipier de secours d’urgence aux personnes pour pouvoir monter dans une ambulance.

Ils ont fait le choix de s’investir chez les pompiers pour diverses raisons, la principale motivation est la passion et pouvoir se rendre utile, être au contact des gens. Certains envisagent même la possibilité d’en faire leur métier.

C.Cléaux