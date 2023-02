Le Bourgogne Chapter : une famille de motards au grand cœur

Samedi 11 février, c’est autour des crêpes et confitures maison qu’Info-chalon les a rencontrés. Dans la concession Harley-Davidson Chalon, le local du Bourgogne Chapter est bondé et ronronne des voix qui s’apostrophent joyeusement.

Jean-Marc Joussot, directeur du Bourgogne Chapter, nous présente le concept de l’association : « Chaque concession Harley-Davidson parraine son chapter HOG, une organisation loi 1901, sans but lucratif. Donc, à l’origine, tout est parti de l’usine américaine Harley-Davidson qui a créé un HOG (Harley Owner Group), c’est-à-dire une communauté de passionnés de Harley-Davidson qui se retrouvent, roulent ensemble et partagent leur passion pour cette marque mythique. »

Cultiver un esprit familial

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la mayonnaise prend. L’esprit du HOG soude tous les adhérents du club, les anciens comme les nouveaux venus. Un seul dénominateur commun et suffisant : aimer la Harley-Davidson et aimer rouler ensemble. Faire des sorties découvertes (préparé par le Road Captain et sécurisé par le Safety), des barbecues et autres loisirs : on est loin du stéréotype du biker voyou. Ici, c’est l’esprit bon enfant et convivial qui domine. Le Bourgogne Chapter est ainsi ouvert tous les samedis dans les locaux de la concession, et la bonne humeur est contagieuse.

« On est les plus beaux chapters de France et on a toujours le sourire ! lance l’un d’eux, hilare. Vous voulez une crêpe ? » « Moi, s’il arrive que je n’aie pas le moral, je repars d’ici requinqué ! J’ai l’impression d’être en famille. »

De g. à dr. sur la photo : Jean-Charles, Michel, Jean-Pierre, Pascal, Anick, David, Jean-Marc (“director”) et Marie.

Ici et ailleurs

Acheter une moto Harley-Davidson marque donc son entrée dans le vaste groupe HOG. Et loin d’être un repli, les chapters locaux ont l’esprit ouvert, et ceci pour 3 raisons majeures.

La première est que le HOG t’informe (oui, on se tutoie tous chez les amoureux des Harley) de toute l’activité internationale de la marque. Ainsi, le Bourgogne Chapter organise avec ses membres une virée d’une semaine, direction Budapest (Hongrie), à l’occasion des 120 ans de la marque. Un rendez-vous de tous les chapters HOG d’Europe.

La deuxième, parce que c’est une communauté de passionnés qui ont « envie de donner envie ». Lors de ses sorties, le 4e samedi de chaque mois, les membres du chapter local explorent les paysages du Jura, du Beaujolais, une expo ou participent à une rencontre interchapters.

La troisième, enfin, c’est que leur passion ne les coupe pas des autres, bien au contraire. Preuve en est, les actions caritatives qui soutiennent des causes louables. Eh oui ! Ces motards ont grand cœur.

Les beaux gestes de Bourgogne Chapter

Quelques jours avant Noël, le Bourgogne Chapter a organisé une grande collecte au profit de la SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal : 4 palettes de croquettes, jouets, couvertures… de quoi réconforter chiens et chats qui attendent une nouvelle famille.

Yna est une jeune adolescente d’une douzaine d’années. Elle est atteinte de la mucoviscidose. Le Bourgogne Chapter l’a choisie comme filleule, organisant diverses actions – ventes de gaufres, sorties “on paye un casque” à 5 € – afin de récolter des fonds qu’ils versent à l’Association d’aide pour les enfants hospitalisés.

Ils prouvent par les actes qu’on peut conjuguer passion et générosité.

Le mot de la fin ? « Ride safe ! » comme disent nos chaleureux membres du Bourgogne Chapter. Nous, on ajoute : et bonne route à vous !

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

