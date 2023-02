CARNET BLEU - Bienvenue à Eyden

Eyden LAZAR-GIACOMIN est né le 5 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant d'Anaïs GIACOMIN et d'Adrian LAZAR. La maman est gérante et le papa est kinésithérapeute à Saint-Germain du Bois. La petite famille réside à Saint-Etienne en Bresse. Eyden fait le plus grand bonheur de ses deux cousines qui l'entourent sur la photo.