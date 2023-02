CARNET ROSE - Bienvenue à Alice

Alice DESMURS est née le 12 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant d'Amélie COMTE et Guillaume DESMURS après Agathe, 6 ans, et Louis, 4 ans. La maman est assistante vétérinaire et le papa est agriculteur. La petite famille réside à Marigny.