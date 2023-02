L’orchestre "Les Grandes Z’oreilles" : week-end de travail et de préparation du concert des 18 et 19 mars en hommage à Nougaro au théâtre du port nord à Chalon sur Saône.

Un orchestre unique, tel un Big Band XXL, l’orchestre "Les Grandes Z’oreilles" et son nouveau spectacle On ne fera plus les cons.

C’est en 2014 que Guillaume Duriaud et Stéphane Maitrot ont créé l’orchestre « Les Grandes Z’oreilles ». La compagnie a proposé plusieurs spectacles et rencontré un grand succès, notamment avec son spectacle « Des Poètes, Des Fous » autour de Brel, Brassens et Ferré. L’orchestre s’est réuni à l’école de musique de Tournus samedi et dimanche de 9h30 à 18h00 pour peaufiner les morceaux.

Info Chalon : Stéphane, parlez-nous de votre orchestre.

Stéphane Maitrot : « Il nous a fallu près de deux ans de travail pour un spectacle original qui ne devait se jouer que lors d’une unique représentation en avril 2016. De cette soirée d’exception est apparue une évidence, l’aventure ne pouvait pas s’arrêter là. Maintenant ça fait 7 ans que ça dure. La troupe est composée de 35 musiciens, chanteurs, comédiens choisis, triés parmi les connaissances et leurs qualités musicales. »

IC : vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau spectacle ?

SM : « Ce sont 2 heures de spectacles alliant musique, chansons en hommage à Nougaro et mise en scène par les comédiens. Nous répétons ce week-end pour les dernières mises au point avec les chanteurs. Les arrangements sur mesure mettent en valeur la poésie des textes et la virtuosité des improvisateurs, le tout dans une mise en scène détonante…»

Un spectacle à ne pas manquer, avec ces musiciens venant de différentes formations locales et régionales, un groupe qui ne se prend pas au sérieux pour offrir au public 2 heures de spectacle de très haut niveau.

