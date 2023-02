Offres d’emploi à Chalon et Beaune : CÔTÉ RHUM recrute à temps plein !

Les deux bars branchés “Côté Rhum Chalon” et “Côté Rhum Beaune” cherchent des équipiers. En plus, l’enseigne s’est refait une beauté en ligne : découvrez son tout nouveau site Internet !

Alerte recrutement

« La saison estivale se profile et nos deux établissements connaissent une activité grandissante, annoncent Brice Guillarme et son associé Frédérick Pinson. Nous cherchons donc 2 temps pleins – homme ou femme –, dont un poste à responsabilité. »

Si vous avez de l’expérience, tant mieux, sinon tentez tout de même votre chance. Les 2 postes sont à pourvoir dès maintenant.

Prenez contact soit par téléphone au 06 11 83 71 69, soit par mail : coterhumchalon@gmail.com.

Côté Rhum doit son succès à une ambiance et une programmation soignées, certes, et à ses cocktails préparés avec le savoir-faire de ses barmen : lumières tamisées, de la bonne musique, de nouveaux artistes en concert, DJ, blind test… Bon, on ne vous dit pas tout, découvrez en images et vidéos l’ambiance festive, la programmation d’événements exclusifs chaque semaine et toute l’actualité des deux bars à rhum sur leur nouveau site : cliquez ici.

Et… partagez l’info !

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND





Côté Rhum

8, rue de Strasbourg – 71100 Chalon-sur-Saône

Côté Rhum

29, rue Carnot – 21200 Beaune